nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Изображение материала

Самые загруженные региональные трассы отремонтируют в Тюменской области

28 июня 2023, 07:54
Фото: 1MI

Более 2 км дорог и 2 путепровода отремонтируют в Тюменской области

Работы по ремонту загруженных федеральных трасс ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», рассказал замначальника ГУС ТО Андрей Чистяков.

Основные объекты ремонта — дублеры федеральных трасс. Это: Ялуторовск — Ярково, Голышманово — Аромашево, Аромашево — Вагай, обход г. Тюмени. По словам Чистякова, эти автодороги в настоящее время являются самыми загруженными.

В эфире программы «Дорога домой» замначальника ГУС ТО также сообщил, что в текущем сезоне отремонтируют 200 км дорог и 2 моста: на обходе г. Тюмени, а также в Ишимском районе.

В целом в Тюменской области обещают привести в порядок 600 км дорог: первые 300 км — это региональные трассы, вторые — населённые пункты.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени отремонтируют улицу Профсоюзную, Баранаульскую и Льва Толстого.

В Тюмени потратят сотни миллионов рублей на ремонт трех улиц
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Безопасные качественные дороги#Нацпроект#Ремонт дорог#Общество#Новости тюмени#Касается каждого
Подпишитесь
«Потопляемый город»: Тюмень из года в год не может пережить ливни без потерь
Вчера, 08:25
Александр Чепик: депутаты должны понести ответственность за невыполненные обещания
Сегодня, 01:13
Ждем мужика с прицепом. Рассказываем, где в Тюмени купить самую вкусную черешню
Вчера, 09:59
Мертвые голуби, клещи, плесень и наводнения — тюменцы не знают, как бороться с УК
Сегодня, 04:13
Роскошь: в Тюмени продаются десятки квартир стоимостью от 50 млн рублей
26 июня 14:47
На АЗС сети «Газпромнефть» появятся бариста
Сегодня, 05:00