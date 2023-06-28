Самые загруженные региональные трассы отремонтируют в Тюменской области

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Основные объекты ремонта — дублеры федеральных трасс. Это: Ялуторовск — Ярково, Голышманово — Аромашево, Аромашево — Вагай, обход г. Тюмени. По словам Чистякова, эти автодороги в настоящее время являются самыми загруженными.
В эфире программы «Дорога домой» замначальника ГУС ТО также сообщил, что в текущем сезоне отремонтируют 200 км дорог и 2 моста: на обходе г. Тюмени, а также в Ишимском районе.
В целом в Тюменской области обещают привести в порядок 600 км дорог: первые 300 км — это региональные трассы, вторые — населённые пункты.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени отремонтируют улицу Профсоюзную, Баранаульскую и Льва Толстого.