Российские университеты подписали соглашение о сотрудничестве с аргентинским вузом

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Соглашение подписано между аргентинским университетом и Уральским федеральным университетом, а также Уфимским университетом науки и технологий. Подписание этих договоренностей открывает путь для совместных исследований, программы двойных дипломов и обмена преподавателями и студентами, пишут Известия.
Ольга Муратова выразила уверенность в том, что такое сотрудничество будет важным шагом для популяризации российского образования среди аргентинцев и способствует развитию культурно-гуманитарного обмена между двумя странами.