Российские университеты подписали соглашение о сотрудничестве с аргентинским вузом

Ольга Муратова, руководитель представительства Россотрудничества в Аргентине, сообщила о подписании соглашения о сотрудничестве между двумя российскими университетами и аргентинским Национальным университетом Артуро Хауретче. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Муратову.