nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:27

Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Российские университеты подписали соглашение о сотрудничестве с аргентинским вузом

28 июня 2023, 04:27
Ольга Муратова, руководитель представительства Россотрудничества в Аргентине, сообщила о подписании соглашения о сотрудничестве между двумя российскими университетами и аргентинским Национальным университетом Артуро Хауретче. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Муратову.

Соглашение подписано между аргентинским университетом и Уральским федеральным университетом, а также Уфимским университетом науки и технологий. Подписание этих договоренностей открывает путь для совместных исследований, программы двойных дипломов и обмена преподавателями и студентами, пишут Известия.

Ольга Муратова выразила уверенность в том, что такое сотрудничество будет важным шагом для популяризации российского образования среди аргентинцев и способствует развитию культурно-гуманитарного обмена между двумя странами.

Подпишитесь
«Потопляемый город»: Тюмень из года в год не может пережить ливни без потерь
Вчера, 08:25
А град будет? На юг Тюменской области сегодня обрушится гроза и штормовой ветер
Вчера, 05:19
Ждем мужика с прицепом. Рассказываем, где в Тюмени купить самую вкусную черешню
Вчера, 09:59
Мертвые голуби, клещи, плесень и наводнения — тюменцы не знают, как бороться с УК
Сегодня, 04:13
Роскошь: в Тюмени продаются десятки квартир стоимостью от 50 млн рублей
26 июня 14:47
«Люксом не пахнет»: жители дома в центре города живут в жутких условиях
26 июня 10:51