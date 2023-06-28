По полису ОМС онкологическим больным доступны современные виды медпомощи

Председатель ФФОМС Илья Баланин подчеркнул повышенное внимание к вопросам медпомощи онкологическим больным. Он отметил рост финансового обеспечения этого направления. Так, в прошлом году на медпомощь пациентам с онкологией выделили свыше 327 млрд рублей. Это примерно в 3,5 раза больше, чем в 2018-м, пишет kp.ru.