По полису ОМС онкологическим больным доступны современные виды медпомощи

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Председатель ФФОМС Илья Баланин подчеркнул повышенное внимание к вопросам медпомощи онкологическим больным. Он отметил рост финансового обеспечения этого направления. Так, в прошлом году на медпомощь пациентам с онкологией выделили свыше 327 млрд рублей. Это примерно в 3,5 раза больше, чем в 2018-м, пишет kp.ru.
Полис ОМС позволяет получать самое инновационное лечение, например с использованием ядерной медицины. Передовые методы лечения доступны не только в центральных онкоинститутах.
Расширяются схемы лекарственного лечения разных видов рака. Применяется иммунотерапия — разновидность лекарственной терапии, которая предусматривает специальное программирование иммунных клеток пациента для распознавания и уничтожения опухоли. Увеличен список лекарств для проведения химиотерапии.
Зампредседателя Федерального фонда ОМС Ольга Царева рассказала, что в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в субъектах РФ создаются центры лучевой и протонной терапии.
Есть подвижки и в хирургии. На сегодняшний день приоритетным направлением является лапароскопия. Это минимально травмирующий метод, позволяющий проводить операции без разрезов, через проколы. После таких процедур пациенты легче и быстрее восстанавливаются. Также хирурги-онкологи стараются применять щадящие внутренние органы подходы. Если характер опухоли позволяет, то врачи стараются сохранить органы.
Ещё одним актуальным направлением в борьбе с онкологическими заболеваниями является реконструктивная хирургия. По полису ОМС можно пройти ряд восстановительных операций.