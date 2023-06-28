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Памятник Сергею Корепанову открыли в Тюмени. Фото

28 июня 2023, 10:50
Фото: Информцентр правительства ТО

В Тюмени торжественно открыли памятник Сергею Корепанову. Фото

В областной столице открыли памятник Сергею Корепанову. Он возглавил Тюменскую облдуму в 1998 году.

На мероприятии были коллеги и родные Сергея Евгеньевича и местные власти.

«Роль Сергея Евгеньевича Корепанова в развитии Тюменской области, Югры и Ямала невозможно переоценить. Светлая и благодарная память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — сообщил Александр Моор.

В октябре 2022 года «Наш город» отмечал, что Валерий Загудаев, бывший помощник председателя Тюменской областной Думы Сергея Корепанова, скончался. В феврале 2023 года ему исполнилось бы 72 года.

Скончался бывший помощник Сергея Корепанова
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Памятник#Тюменская областная Дума
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