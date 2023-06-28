Памятник Сергею Корепанову открыли в Тюмени. Фото

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
На мероприятии были коллеги и родные Сергея Евгеньевича и местные власти.
«Роль Сергея Евгеньевича Корепанова в развитии Тюменской области, Югры и Ямала невозможно переоценить. Светлая и благодарная память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — сообщил Александр Моор.
В октябре 2022 года «Наш город» отмечал, что Валерий Загудаев, бывший помощник председателя Тюменской областной Думы Сергея Корепанова, скончался. В феврале 2023 года ему исполнилось бы 72 года.