Очередной День охраны труда в УСТЭК прошел под личным контролем директора

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Такая проверка помогает своевременно находить замечания и оперативно их устранять.
Генеральный директор УСТЭК Александр Перекальский вместе с начальником службы охраны труда, производственного контроля и экологии Ольгой Ивановой проверили подкачивающую насосную станцию (ПНС–3): соответствие оборудования установленным требованиям, наличие производственных инструкций и схем, средства пожаротушения и средства защиты, правильность заполнения оперативного журнала, а также прилегающую территорию ПНС.
«Главным потенциалом нашей компании является персонал, поэтому наша самая главная миссия — создание рабочих мест с безопасными условиями труда. Для этого мы ежемесячно проводим проверку охраны труда во всех подразделениях Общества. Нам важно не только проверять, но и повышать уровень промышленной безопасности, формировать культуру безопасной эксплуатации оборудования и таким образом сводить к минимуму риски для жизни и здоровья сотрудников», — подчеркнул Александр Перекальский в ходе проверки.