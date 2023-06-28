Очередной День охраны труда в УСТЭК прошел под личным контролем директора

В УСТЭК День охраны труда проводится каждый месяц. Цель такого мероприятия — проверить насколько безопасно организован рабочий процесс в структурных подразделениях, все ли оборудование в рабочем состоянии, соблюдается ли производственная санитария и насколько сотрудники обеспечены средствами защиты.

Такая проверка помогает своевременно находить замечания и оперативно их устранять. Генеральный директор УСТЭК Александр Перекальский вместе с начальником службы охраны труда, производственного контроля и экологии Ольгой Ивановой проверили подкачивающую насосную станцию (ПНС–3): соответствие оборудования установленным требованиям, наличие производственных инструкций и схем, средства пожаротушения и средства защиты, правильность заполнения оперативного журнала, а также прилегающую территорию ПНС. «Главным потенциалом нашей компании является персонал, поэтому наша самая главная миссия — создание рабочих мест с безопасными условиями труда. Для этого мы ежемесячно проводим проверку охраны труда во всех подразделениях Общества. Нам важно не только проверять, но и повышать уровень промышленной безопасности, формировать культуру безопасной эксплуатации оборудования и таким образом сводить к минимуму риски для жизни и здоровья сотрудников», — подчеркнул Александр Перекальский в ходе проверки.