«Написанное кровью»: в школах Тюмени будет действовать новое правило

Он также рассказал, что в его практики было более 10 случаев, когда ученику становилось плохо на уроке. В двух из них, после того, как школьный медицинский работник давал рекомендацию провести обследование, оказывалось, что у ребенка имеется заболевание, запрещающее ему физические нагрузки, но ранее оно диагностировано не было. Педагог отмечает, все подобные инциденты в его практике закончились благополучно — никто не пострадал.