«Написанное кровью»: в школах Тюмени будет действовать новое правило

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
В июне текущего года Владимир Путин подписал закон о допуске детей к урокам физической культурой только при наличии справки, выданной после обязательного профосмотра.
«До занятий физической культурой допускаются обучающиеся на основании сведений, содержащихся в заключении медицинской организации, выданном по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров обучающихся», — сказано в документе.
Проще говоря, правила на уроке физкультуре кардинально поменялись — теперь ребенку нужна справка о том, что он может заниматься на уроке. Ранее только ученикам имеющим противопоказания к физическим нагрузкам приходилось получать документ, подтверждающий этот факт.
Дело в том, что некоторые школьники обманывали учителя не придумывая заболевания, чтобы прогулять урок, а, наоборот, умалчивая о имеющихся проблемах, чтобы заниматься вместе с одноклассниками. Но случалось и такое, что ребенок и его родители вовсе не знали о заболевании, что приводило к трагическим последствиям. Только за прошедший учебный год в учебных заведениях страны во время уроков физкультуры погибли четверо детей.
Этот закон, как и многие другие, «написан кровью». Законодатели убеждены, что он поможет избежать или минимизировать несчастные случаи на уроках физической культуры.
В областной столице также произошел несчастный случай на уроке физкультуры, поразивший общественность. В гимназии № 12 скончался выпускник. Ученики во время урока были на пробежке, когда парню стало плохо — он присел на корточки и потом упал.
Сотрудники учебного заведения вызвали бригаду скорой помощи, пострадавшему проводили расширенную сердечно-легочную реанимацию. Медики около часа боролись за жизнь тюменского школьника, но безрезультатно.
Позже стало известно, что мальчик погиб из-за острой сердечной недостаточности, возникшей на фоне заболевания, которое проходило без симптомов и не было диагностировано.
Следователи, по итогу проведенных мероприятий, возбуждать уголовное дело не стали, так как не было установлено, что смерть школьника имела криминальный характер или свою роль сыграла халатность.
Тогда о произошедшем высказался Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищёв, он и предложил ввести обязательную диспансеризацию для учеников.
«В настоящее время установлено добровольное прохождение диспансеризации ребенком в школе. Но, как мы видим, норма „по желанию“ может привести к несвоевременному выявлению серьезного заболевания у ребенка», — сказал он изданию РИА Новости.
Учителя тюменских школ новый закон полностью поддерживают. Они знают, что во время урока физкультуры лично несут ответственность за жизнь и здоровье учеников.
«Намного будет спокойнее точно знать, что с ребятишками все хорошо и на то есть гарантии врача. Безусловно, каждый учитель физкультуры обязан уметь оказывать первую помощь, но уж очень хочется, чтобы эти навыки никогда не пригодились», — рассказал «Нашему городу» Александр, учитель физической культуры одной из тюменских школ.
Он также рассказал, что в его практики было более 10 случаев, когда ученику становилось плохо на уроке. В двух из них, после того, как школьный медицинский работник давал рекомендацию провести обследование, оказывалось, что у ребенка имеется заболевание, запрещающее ему физические нагрузки, но ранее оно диагностировано не было. Педагог отмечает, все подобные инциденты в его практике закончились благополучно — никто не пострадал.
Добавим, что школы также обяжут быть готовыми к оказанию первой помощи, если в этом появится необходимость. При наличии подготовки ее смогут оказывать учителя и иные лица. Но есть вероятность, что эта доля ляжет на школьных медработников, которые уже имеют соответствующее образование.