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На улицах Тюмени мусульмане начали приносить в жертву животных

28 июня 2023, 07:13
Фото: 1MI

Мусульмане начали жертвоприношение барана на улице Мельникайте в Тюмени

Тюменцы сообщают, что на улице Мельникайте началось жертвоприношение барана в честь праздника Курбан-байрам.

Местные жители возмутились, что животное тащат через всю улицу, чтобы впоследствии зарезать у всех на глазах.

«Считаете нормальным мучить животных перед убоем?» — поинтересовался анонимный подписчик в социальной сети Вконтакте.

Некоторые тюменцы не увидели в этом ничего ужасного.

«Это такое же мясо, как и в мясных отделах магазинов. Только тут вы его видите живьём, а не в упаковке с ценником», — прокомментировала одна из подписчиц.

Другие, напротив, заявили, что видеть такое жестокое обращение с животными на одной из центральных улиц Тюмени никто не должен.

«Прошу ответственных лиц квалифицировать данные действия, при необходимости, привлечь к ответственности и проработать вопрос профилактики подобных явлений!» — написал местный житель.

Также тюменцы узнали в животном барана, который накануне бегал по городу несколько суток. Его видели в районе кольца Мельникайте — Широтная.

Так повелось исторически, что в праздник Курбан-байрам мусульмане должны зарезать барана. Согласно истории из Корана, Аллах повелел пророку Ибрахиму принести в жертву своего ребенка, однако в последний момент направил ему ангела Джибраила, который заменил сына на животное.

Ранее «Наш город» писал, что Александр Моор поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.

Фото: ЧС Тюмень
Сегодня тюменцы отмечают праздник Курбан-байрам
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#Елена Чебоксарова#Мусульмане#Праздник#Традиции#Жестокое обращение с животными#Общество#Тюменцы
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