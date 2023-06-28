На улицах Тюмени мусульмане начали приносить в жертву животных

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Местные жители возмутились, что животное тащат через всю улицу, чтобы впоследствии зарезать у всех на глазах.
«Считаете нормальным мучить животных перед убоем?» — поинтересовался анонимный подписчик в социальной сети Вконтакте.
Некоторые тюменцы не увидели в этом ничего ужасного.
«Это такое же мясо, как и в мясных отделах магазинов. Только тут вы его видите живьём, а не в упаковке с ценником», — прокомментировала одна из подписчиц.
Другие, напротив, заявили, что видеть такое жестокое обращение с животными на одной из центральных улиц Тюмени никто не должен.
«Прошу ответственных лиц квалифицировать данные действия, при необходимости, привлечь к ответственности и проработать вопрос профилактики подобных явлений!» — написал местный житель.
Также тюменцы узнали в животном барана, который накануне бегал по городу несколько суток. Его видели в районе кольца Мельникайте — Широтная.
Так повелось исторически, что в праздник Курбан-байрам мусульмане должны зарезать барана. Согласно истории из Корана, Аллах повелел пророку Ибрахиму принести в жертву своего ребенка, однако в последний момент направил ему ангела Джибраила, который заменил сына на животное.
Ранее «Наш город» писал, что Александр Моор поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.