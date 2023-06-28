На улицах Тюмени мусульмане начали приносить в жертву животных

Так повелось исторически, что в праздник Курбан-байрам мусульмане должны зарезать барана. Согласно истории из Корана, Аллах повелел пророку Ибрахиму принести в жертву своего ребенка, однако в последний момент направил ему ангела Джибраила, который заменил сына на животное.