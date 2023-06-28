На АЗС сети «Газпромнефть» появятся бариста

«Персонализация сервиса на АЗС — важнейший элемент стратегии развития сети „Газпромнефть“. Мы стремимся как расширять предложение товаров и услуг, так и делать его максимально ориентированным на каждого конкретного клиента. Многие заезжают на АЗС „Газпромнефть“ не только для заправки автомобиля, но и чтобы выпить кофе. Теперь можно открыть для себя новые вкусы фирменной кофейной линейки, в том числе с помощью профессиональных бариста».