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Лось бросался на машины на трассе Тюмень —Ханты-Мансийск

28 июня 2023, 11:01
Фото: 1MI

Лось гонялся за автомобилями на трассе Тюмень —Ханты-Мансийск

На трассе Тюмень —Ханты-Мансийск 27 июня лось гонялся за машинами. Водителям удалось избежать столкновение со зверем.
Фото: Скрин видео с паблика "ЧП Тюмень"

Лось пытался снести дорожный знак на 82-м километра федеральной трассы. Никто не пострадал.

«Дань за проезд собирает», — отметил подписчик паблика «ЧП Тюмень».

В конце мая «Наш город» сообщал, что на трассе трассе Тюмень — Ханты-Мансйиск Lada сбила лося. Животное выбежало на дорогу, а водитель машины не успела вовремя отреагировать. В результате аварии, лось скончался на месте, водитель автомобиля получила травмы.

Под Тюменью водитель Lada сбила лося. Животное погибло, водитель получила травмы
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах
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