Лось бросался на машины на трассе Тюмень —Ханты-Мансийск

В конце мая «Наш город» сообщал, что на трассе трассе Тюмень — Ханты-Мансйиск Lada сбила лося. Животное выбежало на дорогу, а водитель машины не успела вовремя отреагировать. В результате аварии, лось скончался на месте, водитель автомобиля получила травмы.