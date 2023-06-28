Лось бросался на машины на трассе Тюмень —Ханты-Мансийск

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Лось пытался снести дорожный знак на 82-м километра федеральной трассы. Никто не пострадал.
«Дань за проезд собирает», — отметил подписчик паблика «ЧП Тюмень».
В конце мая «Наш город» сообщал, что на трассе трассе Тюмень — Ханты-Мансйиск Lada сбила лося. Животное выбежало на дорогу, а водитель машины не успела вовремя отреагировать. В результате аварии, лось скончался на месте, водитель автомобиля получила травмы.