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Из-за падения лифта в подмосковном Воскресенске пострадали два человека

28 июня 2023, 16:45
Множественные ушибы из-за поломки системы остановки лифта получили два жителя Воскресенска. В АИС «ГЖИ МО» сообщили, что лифт был введен в эксплуатацию в 2007 году. А последнее техническое освидетельствование проводилось в декабре 2022 года.

Согласно представленной Национальным лифтовым союзом статистике, 129 человек погибли в результате проблем с лифтами за последние 5 лет. Только за 5 месяцев текущего года пострадали из-за проблем с лифтами 62 человека. Например, в мае в Уфе два человека оказались заперты в лифте во время пожара в многоквартирном доме. Были и смертельные случаи. Так, в марте в торговом центре Иркутска в шахту упал рабочий и разбился насмерть, пишет newsnn.ru.

Есть проблемы не только с эксплуатацией лифтов, но и с их производством. В этом году в Хабаровском крае должны заменить 279 лифтов. Они должны быть изготовлены на Щербинском лифтостроительном заводе и Карачаровском механическом заводе. При этом «Коммерсантъ» пишет, что первая компания несколько лет назад была замешана в картельном сговоре.

Тогда сын бывшего губернатора Иркутской области Андрей Левченко был признан судом виновным в мошенничестве при замене лифтов во время капитального ремонта жилых домов. В деле фигурировали также директор компании «Звезда» Олег Хамуляк, вице-президент Национального лифтового союза Сергей Чернышов и бывший топ-менеджер ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» Дмитрий Коженов. Картельный сговор привел к незаконному извлечению дохода на сумму почти 1 млрд рублей.

А Карачаровский механический завод и вовсе признан банкротом. Конкурсный управляющий КМЗ в июне обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о взыскании с контролирующих должника лиц более 2,5 млрд рублей убытков.

И это предприятия, которые входят в тройку ведущих российских производителей лифтов.

Обслуживание лифтов — также довольно болезненный вопрос. Диспетчерский контроль и обслуживание сейчас ведется управляющими компаниями и ТСЖ. Для экономии они могут не содержать в штате узкопрофильных специалистов, занимающихся исключительно ремонтом и обслуживанием лифтов. При этом наем «многостаночников» может привести к проблемам.

Напомним, с 1 марта 2023 года Ростехнадзору вернули полномочия по контролю за безопасностью использования и содержанием опасных технических зданий и сооружений, в том числе лифтов. Однако, по мнению экспертов, если в отрасли не будет системных изменений и контроля, то возвращение полномочий обернётся очередным валом отчётности, а не реальными делами.

При этом РИА Новости сообщает со ссылкой на Ростехнадзор, что почти 20% лифтов в России уже отработали 25 лет — это максимальный эксплуатационный срок. Глава Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, что к 2025 году в РФ должны быть заменены 93 600 лифтов.

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