Из-за падения лифта в подмосковном Воскресенске пострадали два человека

Есть проблемы не только с эксплуатацией лифтов, но и с их производством. В этом году в Хабаровском крае должны заменить 279 лифтов. Они должны быть изготовлены на Щербинском лифтостроительном заводе и Карачаровском механическом заводе. При этом «Коммерсантъ» пишет, что первая компания несколько лет назад была замешана в картельном сговоре.