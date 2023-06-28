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Драка в Тюмени: двое мужчин пристали к жителю города из-за его длинных волос

28 июня 2023, 12:49
Фото: 1MI

Тюменец получил серьезные травмы в драке, его избили за длинные волосы

Двое нетрезвых мужчин пристали к жителю Тюмени из-за того, что у него были длинные волосы. В ходе конфликта его избили.

Тюменца ударили по голове 10 раз, он получил серьёзные травмы.

«Подсудимый и его товарищ возвращались ночью домой в нетрезвом состоянии. Возле одного из подъездов они увидели молодого человека с длинными волосами, в кожаной куртке-косухе. Как рассказал потерпевший, незнакомцы начали цепляться к нему по поводу внешности, а когда мужчина грубо ответил, подсудимый начал его избивать», — следует из материалов судебного дела, сообщает Ура.ру.

У потерпевшего диагностировали черепно-мозговую травму. Суд приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы условно.

Ранее «Наш город» сообщал, что 22 июня мужчина избил женщину в подъезде дома на улице Олимпийской, 16. Видео появилось в соцсетях, женщину ударили с ноги сзади.


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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные#Александр Мязин
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