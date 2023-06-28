Драка в Тюмени: двое мужчин пристали к жителю города из-за его длинных волос

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Тюменца ударили по голове 10 раз, он получил серьёзные травмы.
«Подсудимый и его товарищ возвращались ночью домой в нетрезвом состоянии. Возле одного из подъездов они увидели молодого человека с длинными волосами, в кожаной куртке-косухе. Как рассказал потерпевший, незнакомцы начали цепляться к нему по поводу внешности, а когда мужчина грубо ответил, подсудимый начал его избивать», — следует из материалов судебного дела, сообщает Ура.ру.
У потерпевшего диагностировали черепно-мозговую травму. Суд приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы условно.
Ранее «Наш город» сообщал, что 22 июня мужчина избил женщину в подъезде дома на улице Олимпийской, 16. Видео появилось в соцсетях, женщину ударили с ноги сзади.