Для детей Тобольска аттракционы сделают бесплатными

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени недовольны ценами на аттракционы для детей. Одно из самых популярных — «Колесо обозрения» (от 270 до 370 рублей). «Звездный экспресс» и «Циклон» — 350 рублей. Горожане отмечают, что вместе с детьми нужно кататься родителям и тоже платить за билет.