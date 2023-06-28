Для детей Тобольска аттракционы сделают бесплатными

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
По данным подписчиков паблика «Типичный Тобольск», за это время немногие смогут воспользоваться «щедрым предложением».
«Пока очередь дойдет два часа закончатся», — иронизирует подписчица паблика в ВК Лидия Ю.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени недовольны ценами на аттракционы для детей. Одно из самых популярных — «Колесо обозрения» (от 270 до 370 рублей). «Звездный экспресс» и «Циклон» — 350 рублей. Горожане отмечают, что вместе с детьми нужно кататься родителям и тоже платить за билет.