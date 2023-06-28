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Для детей Тобольска аттракционы сделают бесплатными

28 июня 2023, 12:10
Фото: 1MI

Целых 2 часа: тобольских детей приглашают на бесплатные аттракционы

На Базарной площади Тобольска целых 2 часа карусели для детей будут работать бесплатно. Мероприятие пройдёт 30 июня с 16 до 18 часов.

По данным подписчиков паблика «Типичный Тобольск», за это время немногие смогут воспользоваться «щедрым предложением».

«Пока очередь дойдет два часа закончатся», — иронизирует подписчица паблика в ВК Лидия Ю.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени недовольны ценами на аттракционы для детей. Одно из самых популярных — «Колесо обозрения» (от 270 до 370 рублей). «Звездный экспресс» и «Циклон» — 350 рублей. Горожане отмечают, что вместе с детьми нужно кататься родителям и тоже платить за билет.

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#Александр Мязин#Общество#Бизнес#Работа#Деньги#Аттракционы
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