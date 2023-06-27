Где в Тюмени купить самую вкусную черешню

К тому же вы не узнаете наверняка, кто прикасался к ягоде — продавать товар может очаровательная бабушка в платочке, а собирать ее или фасовать мог кто угодно. Поэтому, покупая товар у «бабушки» или «мужичка» важно быть особенно внимательным. Здесь, как в магазине, не будет гарантии качества, верить приходится на слово.