Где в Тюмени купить самую вкусную черешню

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Улицы города уже вовсю облепили торговцы, расфасовавшие черешню по стаканчикам и продающие ее прохожим. Полги магазинов и гипермаркетов уже также полнятся килограммами ягод. Однако жители города почему-то больше доверяют нелегальным продавцам, а про магазинную продукцию отзываются нелестно.
«Считаю, что лучше брать черешню и другие ягоды у бабушек, которые на улице торгуют, вдоль Республики. Сколько у них покупала — всегда вкусно! А вот в „Ленте“ как-то решила взять и такая кислятина попалась», — рассказывает тюменка.
Также тюменцы не жалуют ягоды из «Ашана» и «О’кея», хотя в день завоза еще можно урвать свежих и сладких ягод.
«Если с утра прийти, когда ягоды только привезли и выложили на прилавок, то можно набрать темных, с насыщенным вкусом! Но их быстро разбирают и остаются красноватые, кислые и гнилые», — делится лайфхаком горожанка.
Обычно продукцию «от бабушки» выбирают из-за того, что пожилой человек вызывает большее доверие. Тюменцы убеждены, что пенсионерка в платочке не станет их обманывать и честно рассказывает о том, откуда ягоды.
«На Пермякова, если от „Солнечного“ идти в строну Широтной бабушки тебе и помоют ягодку и попробовать дадут. К тому же видишь, что они и сами свой товар дегустируют, причем активно. Это доверия и вызывает. Себе, жене и детям ягоды обычно беру у них, всегда все рады и довольны», — говорит тюменка.
Она также предупреждает, что у местных продавцов нужно еще успеть урвать ягоды, так как к вечеру прилавки уже пустуют.
Отметим, что цена у уличных продавцов и в гипермаркетах отличается, но разница составляет около 50 рублей. В среднем, уличные продавцы просят за килограмм черешни просят 300-350 рублей, тогда как цена в магазинах составляет уже 350-400 рублей.
«Еще хорошие ягоды у мужиков, которые на „газельках“ к офисам приезжают. У нас (Энергетиков, 165 — прим.ред.) мужички сейчас продают невероятно сладкую черешню по 370 рублей за килограмм. Но это у них еще подешевело, еще на прошлой неделе по 450 брали. Но с ними договориться можно, если объяснить, что в других местах дешевле», — говорит тюменка.
Обычно владельцы таких «газелек» проезжают по офисным зданиям в центре города и часто сами наведываются в кабинеты, предлагая товар.
«К нам на Республику, где здание „Газпрома“ постоянно они приходят. Сторговаться с ними можно, да и комплиментами еще тебя обсыплют. Достаточно вежливые мужчины, товар не навязывают, поэтому тоже у них берем, последний раз договорились на 320 рублей за килограмм, ягоды были самый сок!», — рассказывает девушка.
В рамках проекта «Здоровое питание» в Роспортебнадзоре рассказали, что черешня обладает низкой калорийностью — всего 50–56 ккал на 100 г продукта. При этом в ней содержится меньше кислот, чем в вишне.
«Поэтому черешню понемногу можно есть даже тем, кто страдает изжогой. В этой ягоде достаточно много витамина С — съев 100 г черешни, вы покроете 20% суточной потребности организма», — говорят специалисты.
Ограничения по употреблению черешни немногочисленны. Медики не советуют употреблять сладкие сорта при сахарном диабете. А темных сортов лучше избегать аллергикам. Черешню ттакже не стоит употреблять страдающим гастритом с повышенной кислотностью, особенно в период обострения. Для здоровых людей ограничение по количеству черешни составляет 300–400 г за один прием.
Однако вся полезность улетучивается, если ягода оказывается гнилой или зараженной — в стаканчике с подкисшей ягодой на жаре прекрасно развиваются возбудители пищевых токсикоинфекций.
К тому же вы не узнаете наверняка, кто прикасался к ягоде — продавать товар может очаровательная бабушка в платочке, а собирать ее или фасовать мог кто угодно. Поэтому, покупая товар у «бабушки» или «мужичка» важно быть особенно внимательным. Здесь, как в магазине, не будет гарантии качества, верить приходится на слово.
Обращайте внимание на условия хранения ягоды и тщательно промывайте ее дома, а самое главное — выбирайте проверенных поставщиков. При таком раскладе вы точно насладитесь пользой и вкусом ягоды!