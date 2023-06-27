nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Изображение материала

Засуха и затяжные дожди привели к гибели урожая в Тюменской области

27 июня 2023, 10:05
Фото: Скрин "Ишим пере Посдушано"

Тюменские дачники сообщают о гибели урожая из-за дождей

Из-за засухи и затяжных дождей тюменские садоводы сообщают о гибели урожая на дачных участках. Капризы погоды повлияли на рост огурцов, моркови и помидор.

В ряде районов области отмечались кратковременные заморозки.

«Воздух насыщен вредными веществами. В городе и в окрестностях. Но люди, мучаясь, выживают. А вот растениям пришлось несладко. Отдельные виды после обильных осадков погибают», — отметил подписчик паблика «Ишим пере Подслушано».
«У меня тоже огурцы погибли. Морковь и свёкла взошли плохо. Столько трудов, люди старались и напрасно», — отмечает ишимка Юлия Сергеевна.

Ранее «Наш город» сообщал, что на прошлой неделе дожди шли несколько дней.

Несколько жилых домов затопило в Тюмени из-за дождей: что сказали местные власти
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Урожай#Александр Мязин
Подпишитесь
«Потопляемый город»: Тюмень из года в год не может пережить ливни без потерь
Сегодня, 08:25
А град будет? На юг Тюменской области сегодня обрушится гроза и штормовой ветер
Сегодня, 05:19
Ждем мужика с прицепом. Рассказываем, где в Тюмени купить самую вкусную черешню
Сегодня, 09:59
По предварительной записи: штаб ЧВК «Вагнер» возобновил работу в Тюмени
Вчера, 12:44
Роскошь: в Тюмени продаются десятки квартир стоимостью от 50 млн рублей
Вчера, 14:47
«Люксом не пахнет»: жители дома в центре города живут в жутких условиях
Вчера, 10:51