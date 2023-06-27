Засуха и затяжные дожди привели к гибели урожая в Тюменской области

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В ряде районов области отмечались кратковременные заморозки.
«Воздух насыщен вредными веществами. В городе и в окрестностях. Но люди, мучаясь, выживают. А вот растениям пришлось несладко. Отдельные виды после обильных осадков погибают», — отметил подписчик паблика «Ишим пере Подслушано».
«У меня тоже огурцы погибли. Морковь и свёкла взошли плохо. Столько трудов, люди старались и напрасно», — отмечает ишимка Юлия Сергеевна.
Ранее «Наш город» сообщал, что на прошлой неделе дожди шли несколько дней.