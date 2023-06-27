ВТБ выяснил, кто чаще оформляет ипотеку на частные дома

По оценке ВТБ, в целом по стране объем рынка ипотеки на частное домостроение по итогам первого полугодия составит около 154 млрд рублей, что более чем в 4 раза превысит результат за аналогичный период 2022 г. и в 14 раз — первого полугодия рекордного 2021 г. Всего же за 2023 года банк ожидает роста сегмента на 80% к уровню 2022 года и более чем в 8 раз — к результату 2021 года, до 250 млрд рублей.