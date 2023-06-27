В Тюмени снесли старую школу на улице Красных Зорь

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
В настоящее время подрядчик занимается сортировкой мусора и его утилизацией. К строительным работам площадку планируют подготовить до конца июля. После этого будут проведены работы по демонтажу коммунальных сетей и асфальтового покрытия.
По условиям контракта завершить работы по демонтажу должны в октябре текущего года.
Ранее «Наш Город» писал, что на демонтаж школы и подготовку стройплощадки из бюджета выделено 50 миллионов рублей. Строительство нового учебного заведения оценивается в 1,6 миллиардов рублей.