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В Тюмени снесли старую школу на улице Красных Зорь

27 июня 2023, 10:05
Фото: ГУС ТО

Старую школу на улице Красных Зорь в Тюмени разобрали за два дня

В Тюмени за двое суток снесли здание коррекционной школы по улице Красных Зорь. Для демонтажа пришлось применить специальный экскаватор с вылетом стрелы более 30 метров.
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Тюмень

В настоящее время подрядчик занимается сортировкой мусора и его утилизацией. К строительным работам площадку планируют подготовить до конца июля. После этого будут проведены работы по демонтажу коммунальных сетей и асфальтового покрытия.

По условиям контракта завершить работы по демонтажу должны в октябре текущего года.

Ранее «Наш Город» писал, что на демонтаж школы и подготовку стройплощадки из бюджета выделено 50 миллионов рублей. Строительство нового учебного заведения оценивается в 1,6 миллиардов рублей.

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