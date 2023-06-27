В Тюмени построят пожарное депо с комнатой эмоциональной разгрузки и сауной

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Согласно информации, опубликованной на портале Госзакупки, объект будет располагаться в районе «Плехановский». Техзаданием предусмотрено проектирование комплекса на земельном участке площадью 1,12 гектаров.
«Здание (отапливаемое) на 4 машиноместа для стоянки транспорта (оперативный автомобиль, грузовой автомобиль, автобус, трактор МТЗ 82, учебная башня, контрольно-пропускной пункт. Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) оборудованные откатными воротами и шлагбаумами», — указано в техзадании.
Также отмечено, что в депо должны располагаться волейбольно-баскетбольная площадка, комната занятия спортом, трибуна для болельщиков на антресольном этаже, сауна с комнатой отдыха, комната эмоциональной разгрузки, конференц-зал и т. д.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 26 июня. Подведение итогов запланировано на 29 июня 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в следующем году на ремонт улиц Профсоюзной, Барнаульской и Льва Толстого потратят 320 миллионов рублей. Работы будут проведены с 15 апреля по 20 ноября 2024 года.