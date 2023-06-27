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В Тюмени построят пожарное депо с комнатой эмоциональной разгрузки и сауной

27 июня 2023, 07:08
Фото: 1MI

В Тюмени построят пожарное депо с сауной и комнатой эмоциональной разгрузки

Тюменские власти ищут подрядную организацию, которая займется разработкой проекта для строительства пожарного депо. На эти цели выделено 12,3 миллиона рублей.
Сюжет
Тюмень

Согласно информации, опубликованной на портале Госзакупки, объект будет располагаться в районе «Плехановский». Техзаданием предусмотрено проектирование комплекса на земельном участке площадью 1,12 гектаров.

«Здание (отапливаемое) на 4 машиноместа для стоянки транспорта (оперативный автомобиль, грузовой автомобиль, автобус, трактор МТЗ 82, учебная башня, контрольно-пропускной пункт. Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) оборудованные откатными воротами и шлагбаумами», — указано в техзадании.

Также отмечено, что в депо должны располагаться волейбольно-баскетбольная площадка, комната занятия спортом, трибуна для болельщиков на антресольном этаже, сауна с комнатой отдыха, комната эмоциональной разгрузки, конференц-зал и т. д.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 26 июня. Подведение итогов запланировано на 29 июня 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в следующем году на ремонт улиц Профсоюзной, Барнаульской и Льва Толстого потратят 320 миллионов рублей. Работы будут проведены с 15 апреля по 20 ноября 2024 года.

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