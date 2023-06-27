В Тюмени изменят расписание 4 автобусов, пожарное депо с сауной, места для ловли рыбы

Тюменец рассказал, что столько рыбы ему удалось поймать в озере Глубокое за полтора часа. Он добавил, что прикармливал чёрный лещ кукурузой, а в качестве наживки использовал червя. А также посетовал на погоду: если б было не так прохладно, улов мог бы быть ещё богаче.