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В Тюмени изменят расписание 4 автобусов, пожарное депо с сауной, места для ловли рыбы

27 июня 2023, 18:24
Фото: 1MI

Пожарное депо с сауной, места для ловли рыбы, в Тюмени изменят расписание 4 автобусов

В Тюмени меняется расписание сразу 4 автобусных маршрутов. Расписание изменят в начале следующего месяца.

В Тюмени изменится схема движения маршрутов автобусов.

Со 2 июля 2023 года в связи с изменением организации движения на пересечении объездной дороги с улицой Авторемонтной увеличится протяженность движения автобусов №2, 9, 99. Более того, со следующего месяца изменится схема маршрута №85. Поменяются правила проезда на объездной дороге в районе улицы Авторемонтной. Из-за этого увеличится протяженность пути автобусов.

«Из схемы движения исключаются промежуточные остановочные пункты „Учхоз“, „ул. Троицкая“, „Сельхозтехника“, „Школа № 51“, „ТЭМЗ“, „ул. Авторемонтная“, „ул. Аккумуляторная“ в обратном направлении. Маршрут будет следовать по улицам Медовой и Селекционной в обратном направлении. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты „ул. Селекционная“, „Жилой район Краснолесье“, „Больничный комплекс“ в обратном направлении», — сообщает «Тюменьгортранс».

В Тюмени построят пожарное депо с саунами и зоной эмоциональной разгрузки.

Тюменские власти ищут подрядную организацию, которая займется разработкой проекта для строительства пожарного депо. На эти цели выделено 12,3 миллиона рублей.

Здание построят в районе «Плехановский».

«Здание (отапливаемое) на 4 машиноместа для стоянки транспорта (оперативный автомобиль, грузовой автомобиль, автобус, трактор МТЗ 82, учебная башня, контрольно-пропускной пункт. Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда) оборудованные откатными воротами и шлагбаумами», — указано в техзадании.

Также отмечено, что в депо должны располагаться волейбольно-баскетбольная площадка, комната занятия спортом, сауна с комнатой отдыха, зал для совещаний. Подведение итогов запланировано на 29 июня 2023 года.

«Клевало как с пулемета»: тюменец рассказал, где можно наловить много рыбы.

Тюменский рыбак Василий похвастался хорошим уловом в одном из пабликов социальной сети Вконтакте.

Тюменец рассказал, что столько рыбы ему удалось поймать в озере Глубокое за полтора часа. Он добавил, что прикармливал чёрный лещ кукурузой, а в качестве наживки использовал червя. А также посетовал на погоду: если б было не так прохладно, улов мог бы быть ещё богаче.

Ранее «Наш город» писал, что в озере Оброчное свалилась рыба, когда в регионе стояла засуха и жара.

«Клевало как с пулемета»: тюменец рассказал, где можно наловить много рыбы
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Работа
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