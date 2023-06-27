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В Тюмени четвертый день ищут 53-летнего мужчину. Фото

27 июня 2023, 11:26
Фото: Белая Сова

Уже 4-й день в Тюмени ищут 53-летнего мужчину. Фото

В областной столице пропал Дмитриевич Олег Николаевич, 1970 года рождения. Его ищут с 23 июня.

По данным ПО «Белая Сова», он ушел из дома на улице Мельникайте и не вернулся. Был одет в синюю кофту, тёмную футболку и ботинки. На вид мужчине 50 — 55 лет, рост около 180 сантиметров, телосложение плотное. Носит большую бороду.

Если вы его видели, позвоните в ОП №5 по городу Тюмени + 7 (3452) 794-310.

Ранее «Наш город» сообщал, что вчера в Ялуторовске нашли 15-летнего Сергея Ющерова, он сбежал из больницы. По данным УМВД, подросток был обнаружен на территории одного из заброшенных домов.

Был в «заброшке»: в Тюменской области нашли сбежавшего из больницы подростка
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Поиск человека#Поиск очевидцев
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