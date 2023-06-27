В Тюмени четвертый день ищут 53-летнего мужчину. Фото

По данным ПО «Белая Сова», он ушел из дома на улице Мельникайте и не вернулся. Был одет в синюю кофту, тёмную футболку и ботинки. На вид мужчине 50 — 55 лет, рост около 180 сантиметров, телосложение плотное. Носит большую бороду.