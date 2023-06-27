В Тюмени четвертый день ищут 53-летнего мужчину. Фото

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
По данным ПО «Белая Сова», он ушел из дома на улице Мельникайте и не вернулся. Был одет в синюю кофту, тёмную футболку и ботинки. На вид мужчине 50 — 55 лет, рост около 180 сантиметров, телосложение плотное. Носит большую бороду.
Если вы его видели, позвоните в ОП №5 по городу Тюмени + 7 (3452) 794-310.
Ранее «Наш город» сообщал, что вчера в Ялуторовске нашли 15-летнего Сергея Ющерова, он сбежал из больницы. По данным УМВД, подросток был обнаружен на территории одного из заброшенных домов.