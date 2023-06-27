nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Изображение материала

В целях безопасности: в Тюмени могут отменить салют на День города

27 июня 2023, 07:26
Фото: 1MI

На День города в Тюмени могут отменить салют

Тюменцы могут остаться без традиционного салюта на День города. Фейрверк, в целях безопасности, возможно, заменят залпами из стрелкового оружия.
Сюжет
Тюмень

В администрации областной столицы сообщили, что салют запланирован в честь присвоения Тюмени звания «Город трудовой доблести». Но решение о запуске фейерверка будет принято с учетом вопросов безопасности, пишет 72.ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году Тюмени отметит 437-й День рождения 29 июля. Запланировано проведение традиционных народных гуляний, гастрономического фестиваля, фестиваля колокольного звона. Также состоятся концертные выступления артистов.

Читайте также:
Тюменские власти раскрыли программу празднования Дня городаТюмень вошла в десятку рейтинга городов России по качеству жизниВ Тюмени построят пожарное депо с комнатой эмоциональной разгрузки и сауной
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#День города#Салют#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Ночью турки пробрались в спальню. Тюменка поделилась впечатлениями от Турции
Вчера, 03:46
А град будет? На юг Тюменской области сегодня обрушится гроза и штормовой ветер
Сегодня, 05:19
В Тюменской области отменен особый противопожарный режим. Что теперь можно?
Вчера, 05:08
По предварительной записи: штаб ЧВК «Вагнер» возобновил работу в Тюмени
Вчера, 12:44
Роскошь: в Тюмени продаются десятки квартир стоимостью от 50 млн рублей
Вчера, 14:47
«Люксом не пахнет»: жители дома в центре города живут в жутких условиях
Вчера, 10:51