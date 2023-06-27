В целях безопасности: в Тюмени могут отменить салют на День города

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В администрации областной столицы сообщили, что салют запланирован в честь присвоения Тюмени звания «Город трудовой доблести». Но решение о запуске фейерверка будет принято с учетом вопросов безопасности, пишет 72.ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году Тюмени отметит 437-й День рождения 29 июля. Запланировано проведение традиционных народных гуляний, гастрономического фестиваля, фестиваля колокольного звона. Также состоятся концертные выступления артистов.