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В магазинах Тюмени цены на телефоны iPhone 14 резко пошли вниз. Скрин

27 июня 2023, 12:14
Фото: Скрин сайта магазина "Эльдорадо"

В тюменских магазинах электроники цены на телефоны iPhone 14 резко пошли вниз

На сайтах компаний «М.Видео» и «Эльдорадо» сообщается о снижении цен на Apple iPhone 14. Цены актуальны и для магазинов в Тюмени.

Несмотря на санкции и ограничение ввоза техники корпорации Apple в РФ, стоимость флагманских телефонов снижается. Средняя скидка на iPhone 14 составляет 10 тысяч рублей (в зависимости от комплектации). Если взять телефон с памятью до 128 Гб, он будет стоить 106 тысяч рублей. Самый дорогой iPhone 14 Pro Max — 130 тысяч.

Ранее «Наш город» сообщал, что в начале июня цены на телефоны Apple снизились и в Москве. Всё из-за падения спроса и больших товарных запасов техники.

В России из-за санкций телефоны iPhone стали гораздо дешевле, чем в Европе
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Цены#Электроника#Деньги
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