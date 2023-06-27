В магазинах Тюмени цены на телефоны iPhone 14 резко пошли вниз. Скрин

Несмотря на санкции и ограничение ввоза техники корпорации Apple в РФ, стоимость флагманских телефонов снижается. Средняя скидка на iPhone 14 составляет 10 тысяч рублей (в зависимости от комплектации). Если взять телефон с памятью до 128 Гб, он будет стоить 106 тысяч рублей. Самый дорогой iPhone 14 Pro Max — 130 тысяч.