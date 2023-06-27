В ближайшие 10 лет ожидается троекратный рост доходов бюджета ФОМС

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
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Updated Сегодня, 15:49
В начале девяностых годов государство поставило задачу нарастить объем финансирования общественного здравоохранения. Для этого в регионах страны были созданы фонды ОМС, а также Федеральный фонд ОМС. Все эти организации послужили базой для развития системы обязательного медицинского страхования в России.
Сегодня ФОМС — финансовый инструмент, позволяющий закрыть программы госгарантий, передает издание expert.ru со ссылкой на зампреда Комитета по охране здоровья Госдумы Татьяну Соломатину. По мнению парламентария, средств в федеральном фонде не хватает на то, чтобы в полном объеме покрыть государственные гарантии, а расчеты не всегда соответствуют себестоимости услуги, которую должно оказывать медучреждение.
По словам Соломатиной, за тридцать лет своей работы фонд сыграл большую роль в развитии российского здравоохранения. ФОМС учит медучреждения считать средства и зарабатывать их, потому что мы все-таки живем в рамках рыночной экономики.
Около 2,8 триллиона рублей составили доходы ФОМС за 2022 год, что на 1,8 триллиона рублей больше по сравнению с 2012 годом, когда в бюджет фонда было привлечено 966,5 миллиарда рублей. То есть за десятилетие доходы выросли практически в три раза. В предстоящие три года, начиная с 2023-го, доходы фонда вырастут почти на 30%, то есть на 813 миллиардов рублей. По прогнозам экспертов, уже по итогам этого года финансирование ФОМС превысит три триллиона рублей.
Отметим, что в 2013 году для всей России были введены единые нормативы для финансирования базовой программы ОМС. При этом одинаковые требования к оплате медицинской помощи решили проблему нехватки региональных программ общего медицинского страхования.
Как рассказал председатель ФОМС Илья Баланин, программы мероприятий по профилактике населения с каждым годом расширяются. Одновременно с этим растет список исследований, посвященных скринингу злокачественных новообразований.
Баланин привел статистику, согласно которой за 2022 год профилактику прошли 51,7 миллиона жителей России, что составляет 100,2% от граждан, которым показаны такие мероприятия. Охват профмероприятиями в прошлом году возрос на 39% по сравнению с предшествующим, то есть 2021 годом.
В ближайшей перспективе перед ФОМС встанет новая задача — дофинансирование реализуемых программ в непростых экономических реалиях, считает Татьяна Соломатина.
Финансирование ОМС направляется на реализацию различных проектов и программ государства, например ПНП «Здоровье», «Бережливая поликлиника», «Земский доктор». Кроме этого, за счет средств фонда реализуются региональные программы по модернизации российского здравоохранения. Эти проекты и программы направлены на то, чтобы сделать более доступной и качественной медицину даже в самых удаленных уголках страны. В частности, ФОМС предоставляет средства для ремонта помещений, оснащения медучреждений современным оборудованием, привлечения квалифицированных специалистов с гарантией достойной заработной платы.