В ближайшие 10 лет ожидается троекратный рост доходов бюджета ФОМС

Около 2,8 триллиона рублей составили доходы ФОМС за 2022 год, что на 1,8 триллиона рублей больше по сравнению с 2012 годом, когда в бюджет фонда было привлечено 966,5 миллиарда рублей. То есть за десятилетие доходы выросли практически в три раза. В предстоящие три года, начиная с 2023-го, доходы фонда вырастут почти на 30%, то есть на 813 миллиардов рублей. По прогнозам экспертов, уже по итогам этого года финансирование ФОМС превысит три триллиона рублей.