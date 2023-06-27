УСТЭК повышает надежность объекта теплоснабжения в районе МЖК

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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На сегодняшний день на объекте практически в полном объеме проведены земляные работы, смонтированы строительные части тепловой камеры и каналы для трубопровода. Необходимость капитального ремонта этих участков длиной более 200 м. обусловлена их высокой повреждаемостью в отопительный период. Последний капитальный ремонт данной теплосети проводился более 20 лет назад. К данному участку подключены 7 многоквартирных жилых домов. Проведенный капитальный ремонт позволит увеличить надежность теплоснабжения этого района и повысить качество предоставляемой услуги.
Одним из этапов капитального ремонта является замена тепловой сети под проезжей частью межквартальных проездов. На время производства работ под проезжей частью будет полностью прекращено движение транспортных средств на следующих участках:
— в период с 25 по 29 июня по межквартальному проезду в районе дома № 154/1 по ул. Широтная;
— в период с 26 июня по 12 августа в районе дома № 152, к.1 до дома № 126, к. 1 по ул. Широтная
УСТЭК призывает жителей с пониманием относится к капитальным ремонтам на тепловых сетях и временным неудобствам в связи с «раскопками» во дворах — все это проводится для того, чтобы зима проходила с меньшим количеством инцидентов. Замена теплотрасс на новые возможна только в летний период, это залог надежного и качественного теплоснабжения зимой.