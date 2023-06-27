УСТЭК повышает надежность объекта теплоснабжения в районе МЖК

УСТЭК призывает жителей с пониманием относится к капитальным ремонтам на тепловых сетях и временным неудобствам в связи с «раскопками» во дворах — все это проводится для того, чтобы зима проходила с меньшим количеством инцидентов. Замена теплотрасс на новые возможна только в летний период, это залог надежного и качественного теплоснабжения зимой.