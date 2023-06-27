Страховые выплаты по уходу за ребенком сохранятся при раннем возвращении на работу

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:47
До сих пор, если женщина приступала к работе до окончания отпуска по уходу за ребенком, выплаты прекращались. Однако новые поправки предусматривают сохранение выплат даже при возвращении на работу, пишут Известия.
Эксперты высказывают мнение, что это правило следует распространить и на отцов, чтобы они также имели возможность получать страховые выплаты, если решат вернуться на работу раньше положенного срока.