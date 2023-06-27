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Published Сегодня, 04:46

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Updated Сегодня, 04:47

Страховые выплаты по уходу за ребенком сохранятся при раннем возвращении на работу

27 июня 2023, 04:46
Власти разработали поправки, которые расширяют правила по страховым выплатам по уходу за ребенком. Согласно новым изменениям, граждане, решившие досрочно вернуться на работу после ухода за ребенком до полутора лет, смогут сохранить страховые выплаты.

До сих пор, если женщина приступала к работе до окончания отпуска по уходу за ребенком, выплаты прекращались. Однако новые поправки предусматривают сохранение выплат даже при возвращении на работу, пишут Известия.

Эксперты высказывают мнение, что это правило следует распространить и на отцов, чтобы они также имели возможность получать страховые выплаты, если решат вернуться на работу раньше положенного срока.

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