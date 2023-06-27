Страховые выплаты по уходу за ребенком сохранятся при раннем возвращении на работу

Власти разработали поправки, которые расширяют правила по страховым выплатам по уходу за ребенком. Согласно новым изменениям, граждане, решившие досрочно вернуться на работу после ухода за ребенком до полутора лет, смогут сохранить страховые выплаты.