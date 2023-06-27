Сильный ветер и дожди ожидаются в Тюмени и Ишиме до конца недели

В Тюмени 1 и 2 июля синоптики Гисметео ожидают усиление ветра и дожди. Тёплый воздух придёт в город с юга, в субботу ожидается до + 28 градусов. 2 числа возможны порывы ветра до 14 м/с с 11 до 17 часов. Температура воздуха в Тюмени составит + 25 градусов.