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Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

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Сильный ветер и дожди ожидаются в Тюмени и Ишиме до конца недели

27 июня 2023, 12:33
Фото: 1MI

В Тюмени и Ишиме возможны порывы ветра до 14 м/с

В областной столице и Ишиме до конца недели ожидается ветреная погода. Порывы могут достигать 14 м/с.

В Тюмени 1 и 2 июля синоптики Гисметео ожидают усиление ветра и дожди. Тёплый воздух придёт в город с юга, в субботу ожидается до + 28 градусов. 2 числа возможны порывы ветра до 14 м/с с 11 до 17 часов. Температура воздуха в Тюмени составит + 25 градусов.

До конца недели в Ишиме и на юге области тоже будет ветрено. В четверг порывы могут достигать 13 м/с. В воскресенье ветер усилится до 11 метров в секунду.

Ранее «Наш город» сообщал, что в июле в Тюменскую область вернётся жаркая погода.

#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Погода
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