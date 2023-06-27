nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Изображение материала

Подведены первые итоги работы онлайн-центра обслуживания клиентов

27 июня 2023, 06:43
Фото: Пресс-центр АО «ЭК «Восток»

Подведены первые итоги работы онлайн-центра обслуживания клиентов

Около 25 тысяч обращений клиентов, из них 21 тысяча от физических и 4 тысячи от юридических лиц, было обработано за первые 2 месяца работы онлайн-центра обслуживания клиентов энергосбытового холдинга «Восток» по всем территориям его деятельности.

В структуру холдинга входят компании: АО «ЭК „Восток“ (Курганская, Тюменская и Оренбургская области), АО „РИЦ“ (Свердловская область), АО „ЕРИЦ ЯНАО“ (Ямало-Ненецкий автономный округ), ООО „Югорский РИЦ“ (г. Сургут).

Онлайн-центр является полным аналогом очного обслуживания клиентов физических и юридических лиц. Здесь тоже можно решить все вопросы по коммуналке в режиме реального времени в рабочие часы, только дистанционно. Специалисты помогут при заключении и расторжении договоров; внесут изменения в договор, в количество проживающих; проведут сверку расчётов; сделают перерасчёт в связи с временным отсутствием; решат вопросы, касающиеся претензионно-исковой работы; выдадут копии справок об отсутствии задолженности с подписью; примут заявления о переносе/возврате денежных средств, направят платёжную ссылку для оплаты через систему быстрых платежей.

Специалисты онлайн-центра ведут масштабные консультации как через сообщения в диалоговом окне, так и по аудио- и видеосвязи (клиенту при этом никаких дополнительных программ устанавливать не надо). Таким образом, виртуальное общение максимально приближено к личному. Во время консультации и у специалиста онлайн-центра, и у клиента есть возможность демонстрации экрана. Это, безусловно, упрощает понимание вопроса, с которым обращается абонент, и ответа на него.

В холдинге отмечают, что пока большинство обращений связано с заключением договоров, вводом и заменой приборов учета, проведением сверки расчетов и перерасчетов. Клиенты при обращении в онлайн-центр в основном используют диалоговое окно, через него поступило почти 24 тыс. обращений, аудио- и видеосвязью воспользовались около тысячи человек.

Связаться с онлайн-специалистом можно на сайтах ЭК «Восток», РИЦ, ЕРИЦ ЯНАО, Югорский РИЦ, в Личном кабинете клиента этих компаний или в мобильном приложении «Коммуналка Онлайн» (синяя кнопка в нижнем углу).

График работы специалистов в онлайн-режиме: будние дни с 8:00 до 17:00.

Подать обращение в онлайн-центр также можно круглосуточно, при регистрации заявки клиент будет проинформирован, в какое время получит ответ (как правило, это следующий рабочий день).

В настоящее время онлайн-центр полностью заменил сервис «Интернет-приёмная» на сайте АО «ЭК „Восток“ по Курганской, Тюменской и Оренбургской областям. В ближайшее время интеграция сервисов произойдет и на сайтах АО „РИЦ“, АО „ЕРИЦ ЯНАО“ и ООО „Югорский РИЦ“.

#Общество#Новости тюмени#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
Ночью турки пробрались в спальню. Тюменка поделилась впечатлениями от Турции
Вчера, 03:46
А град будет? На юг Тюменской области сегодня обрушится гроза и штормовой ветер
Сегодня, 05:19
В Тюменской области отменен особый противопожарный режим. Что теперь можно?
Вчера, 05:08
По предварительной записи: штаб ЧВК «Вагнер» возобновил работу в Тюмени
Вчера, 12:44
Роскошь: в Тюмени продаются десятки квартир стоимостью от 50 млн рублей
Вчера, 14:47
«Люксом не пахнет»: жители дома в центре города живут в жутких условиях
Вчера, 10:51