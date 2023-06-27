Несколько жилых домов затопило в Тюмени из-за дождей: что сказали местные власти

Posted Сегодня, 02:02
Published Сегодня, 02:02
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Updated Сегодня, 02:05
Так, горожане писали, что в доме по улице Камчатская, 82, протекает крыша, а по адресу Игримская, 36, затопило уже почти все этажи.
«В 2018 году дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда установлено, что в зданиях, подлежащих сносу, текущий ремонт следует ограничивать работами по подготовке к сезонной эксплуатации инженерного оборудования. По информации ООО „УК „УютСервисБыт“, обслуживающей организацией проводится локальный ремонт инженерных сетей при возникновении аварийных ситуаций, локальный ремонт кровли, мониторинг технического состояния строительных конструкций дома», — ответили в администрации Тюмени автору поста, проживающему по адресу Камачатская, 82.
Жителям многоквартирного дома по улице Игримкой пообещали закончить ремонт крыши до 30 июня текущего года.
«Выявлены локальные протечки на техническом этаже в районе 5 — 6 подъездов по причине неисправности ливневой системы водоотведения. В целях исключения дальнейшего подтопления жилых помещений и мест общего пользования, специалистами УК проводятся подготовительные работы по замене повреждённых участков», — написали местные власти.
Ответ на жалобу тюменки, проживающей по адресу Пражская, 36, где с 19 июня затоплены верхние этажи, был размещен в telegram-канале «Тюмень N 1». Исходя из него, сотрудники департамента городского хозяйства провели беседу с обслуживающей дом компанией. В настоящее время подрядная организация проводит осмотр помещений, в ближайшие пару дней будет организована встреча с собственниками.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени из-за дождей затопило четыре дома.