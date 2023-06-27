nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:02

Published Сегодня, 02:02

Modified Сегодня, 02:05

Updated Сегодня, 02:05

Изображение материала

Несколько жилых домов затопило в Тюмени из-за дождей: что сказали местные власти

27 июня 2023, 02:02
Фото: 1MI

В администрации пообещали решить проблему с затоплением домов в Тюмени

Вчера в нескольких пабликах социальной сети Вконтакте местные жители сообщили о том, что их дома затопило из-за обильных осадков. В горадминистрации отреагировали на жалобы тюменцев.
Сюжет
Жалоба

Так, горожане писали, что в доме по улице Камчатская, 82, протекает крыша, а по адресу Игримская, 36, затопило уже почти все этажи.

«В 2018 году дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда установлено, что в зданиях, подлежащих сносу, текущий ремонт следует ограничивать работами по подготовке к сезонной эксплуатации инженерного оборудования. По информации ООО „УК „УютСервисБыт“, обслуживающей организацией проводится локальный ремонт инженерных сетей при возникновении аварийных ситуаций, локальный ремонт кровли, мониторинг технического состояния строительных конструкций дома», — ответили в администрации Тюмени автору поста, проживающему по адресу Камачатская, 82.

Жителям многоквартирного дома по улице Игримкой пообещали закончить ремонт крыши до 30 июня текущего года.

«Выявлены локальные протечки на техническом этаже в районе 5 — 6 подъездов по причине неисправности ливневой системы водоотведения. В целях исключения дальнейшего подтопления жилых помещений и мест общего пользования, специалистами УК проводятся подготовительные работы по замене повреждённых участков», — написали местные власти.

Ответ на жалобу тюменки, проживающей по адресу Пражская, 36, где с 19 июня затоплены верхние этажи, был размещен в telegram-канале «Тюмень N 1». Исходя из него, сотрудники департамента городского хозяйства провели беседу с обслуживающей дом компанией. В настоящее время подрядная организация проводит осмотр помещений, в ближайшие пару дней будет организована встреча с собственниками.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени из-за дождей затопило четыре дома.

В Тюмени из-за дождей топит жилые дома
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Дождь#Потоп#Жалоба#Администрация г.Тюмени#Общество#Тюменцы
Подпишитесь
Ночью турки пробрались в спальню. Тюменка поделилась впечатлениями от Турции
Вчера, 03:46
«Прицел на возраст»: почему пенсионеры верят мошенникам
Вчера, 09:05
В Тюменской области отменен особый противопожарный режим. Что теперь можно?
Вчера, 05:08
В Тюмени билборды и баннеры очистили от рекламы ЧВК «Вагнер»
25 июня 12:10
В Тюмени отменили закупку авто с панорамной крышей стоимостью почти 5 млн рублей
Вчера, 04:03
«Люксом не пахнет»: жители дома в центре города живут в жутких условиях
Вчера, 10:51