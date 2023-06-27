Несколько жилых домов затопило в Тюмени из-за дождей: что сказали местные власти

Ответ на жалобу тюменки, проживающей по адресу Пражская, 36, где с 19 июня затоплены верхние этажи, был размещен в telegram-канале «Тюмень N 1». Исходя из него, сотрудники департамента городского хозяйства провели беседу с обслуживающей дом компанией. В настоящее время подрядная организация проводит осмотр помещений, в ближайшие пару дней будет организована встреча с собственниками.