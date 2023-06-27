Мошенники использовали события выходных для новых схем обмана

В Telegram стали появляться аккаунты и каналы, внешне похожие на связанные с ЧВК «Вагнер» и ее создателем. На таких каналах мошенники собирали донаты, представляя их в пользу группы «Вагнера». Однако, на самом деле, собранные деньги уходили мошенникам, пишут Известия.