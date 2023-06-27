Мошенники использовали события выходных для новых схем обмана

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
В Telegram стали появляться аккаунты и каналы, внешне похожие на связанные с ЧВК «Вагнер» и ее создателем. На таких каналах мошенники собирали донаты, представляя их в пользу группы «Вагнера». Однако, на самом деле, собранные деньги уходили мошенникам, пишут Известия.
Другой сценарий обмана включал распространение ссылок на каналы, которые якобы предлагали «эксклюзивные» новости. Однако, эти ссылки оказывались фишинговыми, предназначенными для получения личной информации пользователей.