Куда идти за грибами: топ грибных мест Тюменской области

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
По словам грибников, отправляться за подосиновиками и подберезовиками можно уже сегодня в лес в районе деревни Леваши, лесной массив на Тобольском, Московском, Велижанском трактах. Также грибы уже появились в Исетском районе.
«Первая поездка в лес. Знала, что нет ещё грибов, но, думаю, хоть один все равно найду. И нашла», — сообщает грибница Олеся К. в сообществе «Грибники Тюмени и Тюменской области».
«Сегодня как-то так! Оба остались довольны. Московский тракт», — хвастается урожаем Константин А.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 25 июня отменен запрет на посещение леса для граждан. С 26 июня прекращено действие особого противопожарного режима, введенного 3 апреля 2023 года.