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Куда идти за грибами: топ грибных мест Тюменской области

27 июня 2023, 05:49
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Тюменцы составили топ грибных мест региона

После отмены особого противопожарного режима жители Тюменской области готовятся к «тихой охоте». В социальных сетях тюменцы уже делятся самыми урожайными местами.
Сюжет
Тюмень
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

По словам грибников, отправляться за подосиновиками и подберезовиками можно уже сегодня в лес в районе деревни Леваши, лесной массив на Тобольском, Московском, Велижанском трактах. Также грибы уже появились в Исетском районе.

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

«Первая поездка в лес. Знала, что нет ещё грибов, но, думаю, хоть один все равно найду. И нашла», — сообщает грибница Олеся К. в сообществе «Грибники Тюмени и Тюменской области».

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

«Сегодня как-то так! Оба остались довольны. Московский тракт», — хвастается урожаем Константин А.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 25 июня отменен запрет на посещение леса для граждан. С 26 июня прекращено действие особого противопожарного режима, введенного 3 апреля 2023 года.

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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Грибы#Грибники
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