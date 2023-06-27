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Как у цыганки: Инстасамка поставит себе золотые зубы

27 июня 2023, 11:51
Фото: Скрин Youtube Instasamka

Instasamka решила поставить себе золотые зубы и стать цыганкой

Певица и блогерша Instasamka (Дарья Зотеева из Тобольска) решила сделать себе золотые зубы.

Об этом Инстасамка сообщила в видео на Youtube (у неё 2,2 млн подписчиков). «Мегахайповая» идея пришла к ней на днях. Сейчас стоматологи занимаются установкой шурупов для коронки. Этот процесс может занять несколько недель.

«Я поставлю вот сюда два золотых зуба, как у настоящей цыганки», — отметила Instasamka в своём влоге от 27 июня.

Ранее «Наш город» сообщал, что в конце мая Дарья Зотеева встретилась с руководителем «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.

Инстасамка встретилась с Екатериной Мизулиной. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Бизнес#Лечение#Деньги
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