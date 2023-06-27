Как у цыганки: Инстасамка поставит себе золотые зубы

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Об этом Инстасамка сообщила в видео на Youtube (у неё 2,2 млн подписчиков). «Мегахайповая» идея пришла к ней на днях. Сейчас стоматологи занимаются установкой шурупов для коронки. Этот процесс может занять несколько недель.
«Я поставлю вот сюда два золотых зуба, как у настоящей цыганки», — отметила Instasamka в своём влоге от 27 июня.
Ранее «Наш город» сообщал, что в конце мая Дарья Зотеева встретилась с руководителем «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.