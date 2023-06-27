Избыточный вес у женщин может вызвать бесплодие и онкологические заболевания

Излишний вес у женщин приводит к увеличению жировой ткани, что может приводить к избыточному выделению эстрогенов. Это, в свою очередь, может вызывать различные проблемы в репродуктивной системе, включая нарушения менструального цикла, проблемы с зачатием и заболевания яичников. Повышенный уровень эстрогенов также может увеличивать риск развития рака молочной железы и рака эндометрия (тела матки), отметила Орфанова.