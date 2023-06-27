nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:30

Published Сегодня, 04:30

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

Избыточный вес у женщин может вызвать бесплодие и онкологические заболевания

27 июня 2023, 04:30
Врач акушер-гинеколог, специалист по ультразвуковой диагностике и врач высшей категории Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника», Идилия Орфанова, рассказала о том, что избыточный вес у женщин может вызывать различные проблемы со здоровьем, включая бесплодие и онкологические заболевания.

Врач указала, что жировая ткань является активным эндокринным органом, который вырабатывает и выделяет в кровь различные гормоны, в том числе эстрогены, пишут Известия.

Излишний вес у женщин приводит к увеличению жировой ткани, что может приводить к избыточному выделению эстрогенов. Это, в свою очередь, может вызывать различные проблемы в репродуктивной системе, включая нарушения менструального цикла, проблемы с зачатием и заболевания яичников. Повышенный уровень эстрогенов также может увеличивать риск развития рака молочной железы и рака эндометрия (тела матки), отметила Орфанова.

Подпишитесь
Ночью турки пробрались в спальню. Тюменка поделилась впечатлениями от Турции
Вчера, 03:46
«Прицел на возраст»: почему пенсионеры верят мошенникам
Вчера, 09:05
В Тюменской области отменен особый противопожарный режим. Что теперь можно?
Вчера, 05:08
В Тюмени билборды и баннеры очистили от рекламы ЧВК «Вагнер»
25 июня 12:10
В Тюмени отменили закупку авто с панорамной крышей стоимостью почти 5 млн рублей
Вчера, 04:03
«Люксом не пахнет»: жители дома в центре города живут в жутких условиях
Вчера, 10:51