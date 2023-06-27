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Из-за ДТП внедорожника и KIA был перекрыт выезд на объездную дорогу Тюмени. Фото

27 июня 2023, 12:51
Фото: 2ГИС

Из-за аварии на Московском тракте перекрыт выезд на объездную дорогу Тюмени. Фото

В областной столице 27 июня из-за аварии внедорожника и легковушки перегородили поворот с Московского тракта на объездную дорогу.
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ДТП

По данным подписчиков сервиса 2ГИС, ДТП произошло около 17 часов. Пострадали только автомобили. Машины блокировали выезд на объездную дорогу Тюмени, в этом месте собралась небольшая пробка.

Сервис 2ГИС сообщает, сегодня в час пик в городе произошло только 3 аварии. Серьёзных пробок при выезде из города не наблюдается. Заторы в Тюмени оцениваются в 6 баллов.

Ранее «Наш город» отмечал, что вчера из-за ДТП на Ялуторовском тракте возникла пробка в 2,5 километра.

Огромная пробка около Тюмени из-за ДТП на Ялуторовском тракте. Скрин
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#Александр Мязин#ДТП#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги
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