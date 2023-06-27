Из-за ДТП внедорожника и KIA был перекрыт выезд на объездную дорогу Тюмени. Фото

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
По данным подписчиков сервиса 2ГИС, ДТП произошло около 17 часов. Пострадали только автомобили. Машины блокировали выезд на объездную дорогу Тюмени, в этом месте собралась небольшая пробка.
Сервис 2ГИС сообщает, сегодня в час пик в городе произошло только 3 аварии. Серьёзных пробок при выезде из города не наблюдается. Заторы в Тюмени оцениваются в 6 баллов.
Ранее «Наш город» отмечал, что вчера из-за ДТП на Ялуторовском тракте возникла пробка в 2,5 километра.