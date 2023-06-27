Интернет-банк ВТБ Бизнес стал лауреатом премии CNews «Импортозамещение года»

ВТБ реализовал проект, направленный на импортозамещение технологического стека в интернет-банке ВТБ Бизнес для клиентов среднего и малого бизнеса, в 2022 году в рамках общебанковской задачи по переводу информационных систем и сервисов на отечественные технологии. В результате интернет-банк полностью адаптирован под отечественные операционные системы, а также сертификаты НУЦ Минцифры РФ и российские браузеры, стек и технологии разработки. Полный цикл работ по внедрению занял шесть месяцев.