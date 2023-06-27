Интернет-банк ВТБ Бизнес стал лауреатом премии CNews «Импортозамещение года»

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Премия CNews «Импортозамещение года» ежегодно отмечает ключевые технологии и наиболее успешные проекты в области импортозамещения. Награждение победителей прошло на мероприятии CNews «Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров».
ВТБ реализовал проект, направленный на импортозамещение технологического стека в интернет-банке ВТБ Бизнес для клиентов среднего и малого бизнеса, в 2022 году в рамках общебанковской задачи по переводу информационных систем и сервисов на отечественные технологии. В результате интернет-банк полностью адаптирован под отечественные операционные системы, а также сертификаты НУЦ Минцифры РФ и российские браузеры, стек и технологии разработки. Полный цикл работ по внедрению занял шесть месяцев.
Команде проекта удалось перенести существующие сервисы на российское программное обеспечение незаметно для пользователей. Более того, мы видим постоянное улучшение оценок пользователей интернет-банка на протяжении последних месяцев, и благодарны за еще одну награду, которую получил ВТБ Бизнес от профессионального сообщества, — прокомментировал руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.
Мы рады, что наши достижения в рамках важной государственной задачи внесли свой вклад в развитие ИТ-отрасли и были отмечены экспертным советом премии CNews. ВТБ стремится поддерживать все инициативы правительства в области цифровизации и импортозамещения, — отметил заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов.
Интернет-банк ВТБ Бизнес для обслуживания предпринимателей создан на уникальной омниканальной платформе, которая позволяет обеспечить бесшовное обслуживание клиентов во всех каналах. Сегодня им пользуются более 1 млн активных пользователей, которым доступно онлайн более 60 банковских и небанковских продуктов для бизнеса. Интернет-банк получил 35 профессиональных наград, в том числе международных.