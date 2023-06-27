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Авиарейсы из Тюмени в Дубай будут доступны только с 1 сентября

27 июня 2023, 10:44
Фото: 1MI

Тюменцам вернут прямые авиарейсы в Дубай

Прямые рейсы из Тюмени в Стамбул продлятся до 25 октября. С 1 сентября возобновятся полёты в Дубай.

По данным онлайн-табло аэропорта Рощино, рейсы в Турцию сейчас осуществляются два раза в неделю (в понедельник и среду). Полёты в Дубай возобновляются с 1 сентября (рейсы будут по пятницам). Они продлятся до 27 октября, их будут выполнять самолёты Utair. К концу лета ожидается возобновление авиасообщения со Шри-Ланкой.

Ранее «Наш город» сообщал, что полёты в Дубай были прекращены в конце мая. Сейчас там очень жаркая погода и активность в этом направлении снизилась.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Авиарейсы
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