Авиарейсы из Тюмени в Дубай будут доступны только с 1 сентября

По данным онлайн-табло аэропорта Рощино, рейсы в Турцию сейчас осуществляются два раза в неделю (в понедельник и среду). Полёты в Дубай возобновляются с 1 сентября (рейсы будут по пятницам). Они продлятся до 27 октября, их будут выполнять самолёты Utair. К концу лета ожидается возобновление авиасообщения со Шри-Ланкой.