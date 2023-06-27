Андрей Воробьёв представил новую схему техобслуживания газовых устройств

Техобслуживание газового оборудования в квартирах будет проводиться ежегодно. Оно будет включать в себя устранение утечек газа, теплоносителя или воды, очистку котлов, колонок, конфорок и другого оборудования от загрязнений, проверку тяги дымохода и вентиляции, проверку схем подключения и счетчика, проверку системы безопасности, проверку и настройку параметров сжигания газа, а также инструктаж по газовой безопасности.