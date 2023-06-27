Андрей Воробьёв представил новую схему техобслуживания газовых устройств

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Основные работы по техобслуживанию теперь будут выполняться компанией «Мособлгаз». Это решение направлено на повышение качества обслуживания и обеспечение безопасности газовых приборов. На данный момент в Подмосковье газовое оборудование обслуживается сотнями различных компаний, пишет mosregtoday.ru.
«С 1 января 2024 года мы переходим на новую, унифицированную схему техобслуживания газового оборудования в многоквартирных домах. Этим вопросом будет заниматься только компания „Мособлгаз“, на которую мы можем положиться, у которой есть необходимые специалисты, техника и ресурсы», — отметил Андрей Воробьев.
Губернатор подчеркнул важность информирования жителей о переходе на новую систему.
«Важно, чтобы это решение не стало сюрпризом для жителей. Поэтому мы должны заботливо и терпеливо объяснить, что вводится прозрачный и четкий стандарт обслуживания», — добавил Андрей Воробьев.
Все возникающие вопросы будут решаться по принципу одного окна.
Министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что на данный момент сформирован реестр субподрядных компаний, которые будут работать с Мособлгазом в переходный период и обслуживать оборудование. В него входят 12 организаций.
Одним из аспектов безопасности является защита от мошенничества. Иногда жильцам предлагают выполнить работы или предоставить оборудование по завышенным ценам или требуют предоплату. Сотрудники Мособлгаза смогут предъявить удостоверение с QR-кодом, который можно проверить на официальном сайте компании.
Техобслуживание газового оборудования в квартирах будет проводиться ежегодно. Оно будет включать в себя устранение утечек газа, теплоносителя или воды, очистку котлов, колонок, конфорок и другого оборудования от загрязнений, проверку тяги дымохода и вентиляции, проверку схем подключения и счетчика, проверку системы безопасности, проверку и настройку параметров сжигания газа, а также инструктаж по газовой безопасности.