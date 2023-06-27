Аквапарк «ЛетоЛето» ищет в Тюмени директора по маркетингу за зарплату в 350 тысяч руб

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
По данным сайта hh.ru, вакансию разметил ООО «Сибинтел-Холдинг». От соискателей требуется большой опыт работы в этой сфере и умение решать сложные задачи в части рекламы, взаимодействия со СМИ, работы с подчинёнными (их 13 человек). Стоит отметить, что подобная вакансия уже размещалась 24 мая.
«Самый большой термальный курорт на Урале и в Западной Сибири „ЛетоЛето“ приглашает на работу Директора по маркетингу», — отмечается в вакансии.
Ранее «Наш город» сообщал, что научные сотрудники получают в Тюмени огромные зарплаты, в среднем около 131 тысяч рублей.