Аквапарк «ЛетоЛето» ищет в Тюмени директора по маркетингу за зарплату в 350 тысяч руб

По данным сайта hh.ru, вакансию разметил ООО «Сибинтел-Холдинг». От соискателей требуется большой опыт работы в этой сфере и умение решать сложные задачи в части рекламы, взаимодействия со СМИ, работы с подчинёнными (их 13 человек). Стоит отметить, что подобная вакансия уже размещалась 24 мая.