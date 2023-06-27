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Аквапарк «ЛетоЛето» ищет в Тюмени директора по маркетингу за зарплату в 350 тысяч руб

27 июня 2023, 11:15
Фото: 1MI

Новый директор по маркетингу необходим аквапарку «ЛетоЛето» в Тюмени

Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» ищет директора по маркетингу. Ему предлагают зарплату от 200 до 350 тысяч рублей.

По данным сайта hh.ru, вакансию разметил ООО «Сибинтел-Холдинг». От соискателей требуется большой опыт работы в этой сфере и умение решать сложные задачи в части рекламы, взаимодействия со СМИ, работы с подчинёнными (их 13 человек). Стоит отметить, что подобная вакансия уже размещалась 24 мая.

«Самый большой термальный курорт на Урале и в Западной Сибири „ЛетоЛето“ приглашает на работу Директора по маркетингу», — отмечается в вакансии.

Ранее «Наш город» сообщал, что научные сотрудники получают в Тюмени огромные зарплаты, в среднем около 131 тысяч рублей.

Аквапарк «ЛетоЛето» ищет директора на зарплату в 350 тысяч рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Деньги
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