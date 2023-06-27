А град будет? На юг Тюменской области сегодня обрушится гроза и штормовой ветер

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Температура воздуха составит в течение дня +17…+22. В среду, 28 июня, на юге Тюменской области местами пройдут кратковременные дожди, грозы, ночью термометры покажут +7…+12, в светлое время суток воздух прогреется до +17…+22, скорость ветра составит 8-14 м/с.
В четверг существенно погода не изменится — дожди, местами грозы, ветер 6-11 м/с с порывами до 14 м/с и температура воздуха ночью +8…+13, днем до +19…+24.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные в регионе выпал град. На непогоду жаловались жители деревни Коняшино Тюменского района. Также о выпавшем граде сообщали жители некоторых районов Тюмени.