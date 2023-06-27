А град будет? На юг Тюменской области сегодня обрушится гроза и штормовой ветер

На юг Тюменской области сегодня обрушится штормовой ветер и гроза

На юге Тюменской области сегодня ожидается штормовой ветер до 17 метров в секунду. По прогнозам синоптиков Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также возможны грозы.

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