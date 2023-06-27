nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:19

Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

Изображение материала

А град будет? На юг Тюменской области сегодня обрушится гроза и штормовой ветер

27 июня 2023, 05:19
Фото: 1MI

На юг Тюменской области сегодня обрушится штормовой ветер и гроза

На юге Тюменской области сегодня ожидается штормовой ветер до 17 метров в секунду. По прогнозам синоптиков Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также возможны грозы.
Сюжет
Тюмень

Температура воздуха составит в течение дня +17…+22. В среду, 28 июня, на юге Тюменской области местами пройдут кратковременные дожди, грозы, ночью термометры покажут +7…+12, в светлое время суток воздух прогреется до +17…+22, скорость ветра составит 8-14 м/с.

В четверг существенно погода не изменится — дожди, местами грозы, ветер 6-11 м/с с порывами до 14 м/с и температура воздуха ночью +8…+13, днем до +19…+24.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные в регионе выпал град. На непогоду жаловались жители деревни Коняшино Тюменского района. Также о выпавшем граде сообщали жители некоторых районов Тюмени.

«Весь урожай побило»: в деревне под Тюменью выпал град
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Ветер#Сильный ветер#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Ночью турки пробрались в спальню. Тюменка поделилась впечатлениями от Турции
Вчера, 03:46
В Тюменской области отменен особый противопожарный режим. Что теперь можно?
Вчера, 05:08
По предварительной записи: штаб ЧВК «Вагнер» возобновил работу в Тюмени
Вчера, 12:44
Роскошь: в Тюмени продаются десятки квартир стоимостью от 50 млн рублей
Вчера, 14:47
«Люксом не пахнет»: жители дома в центре города живут в жутких условиях
Вчера, 10:51