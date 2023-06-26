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Жара вернется в Тюмень к 1 июля

26 июня 2023, 12:28
Фото: 1MI

Жаркая погода скоро вернется в Тюмень

В областную столицу может вернуться жара. Метеорологи прогнозируют 1 июля до + 29 градусов.

По данным сервиса Гисметео, в пятницу в Тюмени сменится ветер. В субботу с юга в город придёт тёплый воздух, днём синоптики ожидают до + 29 градусов. В этот день погода будет малооблачной, но порывы ветра составят 10 м/с.

До выходных в Тюмени ожидается пасмурная погода, влажность повысится до 72%. С понедельника по пятницу в городе выпадет до 10 мм осадков.

Сегодня «Наш город» сообщал, что 26 июня днём в Тюмени будет прохладно. Воздух прогреется до + 16 градусов. До конца дня будет идти дождь.

Понедельник будет прохладным и дождливым
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Дороги
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