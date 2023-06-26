Жара вернется в Тюмень к 1 июля

По данным сервиса Гисметео, в пятницу в Тюмени сменится ветер. В субботу с юга в город придёт тёплый воздух, днём синоптики ожидают до + 29 градусов. В этот день погода будет малооблачной, но порывы ветра составят 10 м/с.