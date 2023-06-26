Жара вернется в Тюмень к 1 июля

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
По данным сервиса Гисметео, в пятницу в Тюмени сменится ветер. В субботу с юга в город придёт тёплый воздух, днём синоптики ожидают до + 29 градусов. В этот день погода будет малооблачной, но порывы ветра составят 10 м/с.
До выходных в Тюмени ожидается пасмурная погода, влажность повысится до 72%. С понедельника по пятницу в городе выпадет до 10 мм осадков.
Сегодня «Наш город» сообщал, что 26 июня днём в Тюмени будет прохладно. Воздух прогреется до + 16 градусов. До конца дня будет идти дождь.