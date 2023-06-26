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Ведущий кулинарного шоу на «100 мест, где поесть» Белькович посетил рестораны Тюмени

26 июня 2023, 11:41
Фото: Ресторанная компания «МаксиМ» в ВК

Ведущий шоу на телеканале СТС Александр Белькович посетил рестораны Тюмени. Фото

Шеф-повар и ведущий программы «100 мест, где поесть» на телеканале СТС 25 июня посетил Тюмень.

Александр Белькович посетил рестораны «Посейдон», «Чум», Tesla Burger и одну кофейню. Известно, что сейчас идут съёмки нового сезона передачи «100 мест, где поесть».

На этой неделе он должен прилететь в Новосибирск, об этом он сообщил на своей личной странице в ВК.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что известный фуд-блогер Макс Брандт попробовал тюменскую «уху с нефтью». Ему понравилось, но никаких углеводородов в готовом блюде он не почувствовал.

Понравилось: известный фуд-блогер Макс Брандт попробовал тюменскую «уху с нефтью»
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Деньги
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