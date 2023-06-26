Ведущий кулинарного шоу на «100 мест, где поесть» Белькович посетил рестораны Тюмени

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Александр Белькович посетил рестораны «Посейдон», «Чум», Tesla Burger и одну кофейню. Известно, что сейчас идут съёмки нового сезона передачи «100 мест, где поесть».
На этой неделе он должен прилететь в Новосибирск, об этом он сообщил на своей личной странице в ВК.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что известный фуд-блогер Макс Брандт попробовал тюменскую «уху с нефтью». Ему понравилось, но никаких углеводородов в готовом блюде он не почувствовал.