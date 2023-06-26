В Тюменской области все органы власти должны работать на благо жителей региона

«Поддержка наших ребят, которые участвуют в специальной военной операции и возвращаются оттуда, помощь их семьям — не только приоритетная задача всех органов власти, но и наша душевная потребность. Сегодня мы понимаем, что защита нашей Родины, нашей истории, нашего будущего — не просто шаблонные слова из учебников. Это реальность, в которой мы живем сейчас и будем жить еще некоторое время. Поэтому никто из наших воинов, их родных и близких не должен оставаться один на один со своими трудностями», — подчеркнул Александр Моор.