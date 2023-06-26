В Тюменской области спрос на индивидуальное жилищное строительство вырос на 3%

Распределение ипотеки по типам кредитов в мае 2023 года (топ-10 регионов по количеству выдач). Приобретение первичного и вторичного жилья обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно. Приведены данные по индивидуальному строительству. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем числе сделок.