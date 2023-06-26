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В Тюменской области спрос на индивидуальное жилищное строительство вырос на 3%

26 июня 2023, 07:52
Фото: 1MI

В Тюменской области спрос на индивидуальное жилищное строительство вырос на 3%

В Тюменской области спрос на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) вырос на 3%.
Сюжет
Тюмень

Такие данные фиксируют аналитики Домклик по итогам выданных ипотечных кредитов в мае 2023 года. При этом доля первичного жилья сохраняется, а вторичного — идёт на спад (-2%).

Распределение ипотеки по типам кредитов в мае 2023 года (топ-10 регионов по количеству выдач). Приобретение первичного и вторичного жилья обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно. Приведены данные по индивидуальному строительству. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем числе сделок.Распределение ипотеки по типам кредитов в мае 2023 года (топ-10 регионов по количеству выдач). Приобретение первичного и вторичного жилья обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно. Приведены данные по индивидуальному строительству. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем числе сделок.
Распределение ипотеки по типам кредитов в мае 2023 года (топ-10 регионов по количеству выдач). Приобретение первичного и вторичного жилья обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно. Приведены данные по индивидуальному строительству. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем числе сделок.

Аналитики Домклик полагают, что высокий прирост на рынке ИЖС связан не только с сезонной активностью покупателей, но и с распространением льготной ипотеки на этот сегмент, а также с рядом законодательных реформ.

Напомним, что количество выданных кредитов на ИЖС растёт с февраля текущего года и уже третий месяц подряд достигает исторического рекорда.

На фоне роста спроса на ИЖС доля сделок на первичном рынке Тюменской области также остаётся высокой (27%): льготная ипотека по-прежнему стимулирует россиян покупать квартиры в новостройках. Как и прежде, основное внимание в мае 2023 года покупатели уделяли вторичному рынку: доля выдач кредитов на покупку готовых квартир, по данным Домклик, составила 64%.

«Тюменская область входит в топ-10 регионов по выдаче ипотечных кредитов. Структура кредитного портфеля в мае осталась прежней. В ней преобладают выдачи на вторичное жильё, хотя и зафиксировано небольшое снижение на 2%. Доля первичного рынка сохраняется на высоком уровне. Это происходит за счёт действующих льготных программ „Господдержка“ и „Семейная ипотека“. Спрос на кредиты для индивидуального жилищного строительства хоть и увеличились на 3%, в общем объеме ипотечных кредитов на этот сегмент приходится лишь порядка 8%», — сообщила заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Анастасия Грецова.
#Валентина Бурнашева#Общество#Ипотека#Тюмень#Тюменская область
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