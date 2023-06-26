В Тюменской области спрос на индивидуальное жилищное строительство вырос на 3%

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Такие данные фиксируют аналитики Домклик по итогам выданных ипотечных кредитов в мае 2023 года. При этом доля первичного жилья сохраняется, а вторичного — идёт на спад (-2%).
Аналитики Домклик полагают, что высокий прирост на рынке ИЖС связан не только с сезонной активностью покупателей, но и с распространением льготной ипотеки на этот сегмент, а также с рядом законодательных реформ.
Напомним, что количество выданных кредитов на ИЖС растёт с февраля текущего года и уже третий месяц подряд достигает исторического рекорда.
На фоне роста спроса на ИЖС доля сделок на первичном рынке Тюменской области также остаётся высокой (27%): льготная ипотека по-прежнему стимулирует россиян покупать квартиры в новостройках. Как и прежде, основное внимание в мае 2023 года покупатели уделяли вторичному рынку: доля выдач кредитов на покупку готовых квартир, по данным Домклик, составила 64%.
«Тюменская область входит в топ-10 регионов по выдаче ипотечных кредитов. Структура кредитного портфеля в мае осталась прежней. В ней преобладают выдачи на вторичное жильё, хотя и зафиксировано небольшое снижение на 2%. Доля первичного рынка сохраняется на высоком уровне. Это происходит за счёт действующих льготных программ „Господдержка“ и „Семейная ипотека“. Спрос на кредиты для индивидуального жилищного строительства хоть и увеличились на 3%, в общем объеме ипотечных кредитов на этот сегмент приходится лишь порядка 8%», — сообщила заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Анастасия Грецова.