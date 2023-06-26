В Тюменской области изготовили пряник-гигант. Фото

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
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Updated Сегодня, 12:22
Данный фестиваль является частью федерального сборника туристических событий «Россия событийная-2023», сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Купцы Колмаковы считаются основателями Заводоуковска. В Заводоуковском городском округе они изготавливали разные виды пряников (глазированные, сахарные, медовые, лимонные, сиропные), которые сбывались в Сибири и поступали в столичные города.
Ранее мы писали, что тюменцы будут отмечать День города 29 июля. Областному центру исполняется 437 лет.