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В Тюменской области изготовили пряник-гигант. Фото

26 июня 2023, 11:58
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Пряник-гигант изготовили для историко-гастрономического фестиваля в Заводоуковске

Фестиваль «Колмаковский пряник» прошёл в честь Дня города в Заводоуковске в минувшие выходные.

Данный фестиваль является частью федерального сборника туристических событий «Россия событийная-2023», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Купцы Колмаковы считаются основателями Заводоуковска. В Заводоуковском городском округе они изготавливали разные виды пряников (глазированные, сахарные, медовые, лимонные, сиропные), которые сбывались в Сибири и поступали в столичные города.

Ранее мы писали, что тюменцы будут отмечать День города 29 июля. Областному центру исполняется 437 лет.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
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#Елена Чебоксарова#Фестиваль#День города#Заводоуковск#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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