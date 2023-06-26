В тюменском ЖК Плеханово молодые люди залезли в пекарню и сломали камеру. Видео

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Всё произошло ещё на прошлой неделе, ущерб от действий злоумышленников устанавливается.
«Ночью 22 июня в Тюмени группа молодых людей залезла в пекарню „Фрекен Бок“ в ЖК Плеханово. Не знаю что у них в головах, но с умением поискать себе проблем на мягкое место у ребят всё в порядке», — отметил подписчик паблика «ЧП Тюмень».
Ранее «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени на улице Холодильной разгуливают фрики, которые угрожают детям насилием.