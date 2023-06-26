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В тюменском ЖК Плеханово молодые люди залезли в пекарню и сломали камеру. Видео

26 июня 2023, 10:38
Фото: Скрин "ЧП Тюмень"

Группа молодых людей ночью залезла в пекарню в ЖК Плеханово в Тюмени. Видео

В областной столице молодые парни залезли в помещение пекарни. Их действия засняла камера наблюдения.

Всё произошло ещё на прошлой неделе, ущерб от действий злоумышленников устанавливается.

«Ночью 22 июня в Тюмени группа молодых людей залезла в пекарню „Фрекен Бок“ в ЖК Плеханово. Не знаю что у них в головах, но с умением поискать себе проблем на мягкое место у ребят всё в порядке», — отметил подписчик паблика «ЧП Тюмень».

Ранее «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени на улице Холодильной разгуливают фрики, которые угрожают детям насилием.

В центре Тюмени разгуливают фрики: они угрожают детям насилием
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Бизнес
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