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В центре Тюмени перекроют улицу, новый надземный переход, цены в Турции для тюменцев

26 июня 2023, 19:14
Фото: 1MI

Новый надземный переход, цены в Турции для тюменцев, В центре Тюмени перекроют улицу

В областной столице дорожники перекроют улицу Грибоедова. По данным администрации Тюмени, здесь пройдёт ремонт.

Одну из центральных улиц Тюмени перекроют почти на месяц.

«С 6 по 20 июля будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге в районе дома № 8 по улице Грибоедова. Причина — капитальный ремонт тепловых сетей», — отмечают городские чиновники.

Объехать данный участок можно по улицам Смоленской и Ялуторовской.

Надземный переход на тюменской трассе запустят осенью 2023 года.

Недалеко от областной столицы в деревне Патрушева появился надземный пешеходный переход. Пролет смонтировали на участке автодороги Курган — Тюмень.

Всю конструкцию возводили ночью с 25 на 26 июня. Завершат строительство объекта ближе к осени. Монтаж железных конструкций занял около трех часов. На это время движение транспорта было приостановлено.

«Сейчас подрядная организация выполняет обустройство пролётного строения, в том числе монтаж остекления. Пешеходы смогут воспользоваться новым переходом уже осенью», — пообещали в ведомстве.

Рядом с надземным переходом строится автомобильная развязка. Сейчас каждый вечер в будние дни на Червишевском тракте собирается внушительная пробка из машин. Развязка должна снизить плотность движения в южном направлении от объездной дороги.

Тюменка поделилась впечатлениями от Турции.

Для тюменки первая поездка в Аланью оставила нехорошие воспоминания. Порадовала только дешевая клубника.

«Кто ездил в Турцию за дешевым отдыхом, может больше не искать его там. Цены значительно выросли. У нас был отель „все включено“. Но там такое „включено“, что приходилось искать, где бы поесть», — сообщила Валентина.

В Алании много русских, многие позиции в кафе и ресторанах дублированы на наш родной язык. Ассортимент в местах общественного питания небольшой. В основном, выбор стоит между шаурмой и кебабом. Средняя цена на обед и напиток для взрослого составляет полторы тысячи рублей на один день.

Интернет здесь тоже плохой, быстрый стоил 3 евро в день за одно устройство. Низкие цены на фрукты и овощи удивили туристов. Клубника по 40 рублей за килограмм, а персики с черешней по 20 рублей за килограмм.

Ночью турки пробрались в спальню. Тюменка поделилась впечатлениями от Турции
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Дороги
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Ночью турки пробрались в спальню. Тюменка поделилась впечатлениями от Турции
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