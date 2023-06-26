В центре Тюмени перекроют улицу, новый надземный переход, цены в Турции для тюменцев

Posted Сегодня, 19:14
Published Сегодня, 19:14
Modified Сегодня, 19:14
Updated Сегодня, 19:14
Одну из центральных улиц Тюмени перекроют почти на месяц.
«С 6 по 20 июля будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге в районе дома № 8 по улице Грибоедова. Причина — капитальный ремонт тепловых сетей», — отмечают городские чиновники.
Объехать данный участок можно по улицам Смоленской и Ялуторовской.
Надземный переход на тюменской трассе запустят осенью 2023 года.
Недалеко от областной столицы в деревне Патрушева появился надземный пешеходный переход. Пролет смонтировали на участке автодороги Курган — Тюмень.
Всю конструкцию возводили ночью с 25 на 26 июня. Завершат строительство объекта ближе к осени. Монтаж железных конструкций занял около трех часов. На это время движение транспорта было приостановлено.
«Сейчас подрядная организация выполняет обустройство пролётного строения, в том числе монтаж остекления. Пешеходы смогут воспользоваться новым переходом уже осенью», — пообещали в ведомстве.
Рядом с надземным переходом строится автомобильная развязка. Сейчас каждый вечер в будние дни на Червишевском тракте собирается внушительная пробка из машин. Развязка должна снизить плотность движения в южном направлении от объездной дороги.
Тюменка поделилась впечатлениями от Турции.
Для тюменки первая поездка в Аланью оставила нехорошие воспоминания. Порадовала только дешевая клубника.
«Кто ездил в Турцию за дешевым отдыхом, может больше не искать его там. Цены значительно выросли. У нас был отель „все включено“. Но там такое „включено“, что приходилось искать, где бы поесть», — сообщила Валентина.
В Алании много русских, многие позиции в кафе и ресторанах дублированы на наш родной язык. Ассортимент в местах общественного питания небольшой. В основном, выбор стоит между шаурмой и кебабом. Средняя цена на обед и напиток для взрослого составляет полторы тысячи рублей на один день.
Интернет здесь тоже плохой, быстрый стоил 3 евро в день за одно устройство. Низкие цены на фрукты и овощи удивили туристов. Клубника по 40 рублей за килограмм, а персики с черешней по 20 рублей за килограмм.