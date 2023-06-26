В центре Тюмени перекроют улицу, новый надземный переход, цены в Турции для тюменцев

В Алании много русских, многие позиции в кафе и ресторанах дублированы на наш родной язык. Ассортимент в местах общественного питания небольшой. В основном, выбор стоит между шаурмой и кебабом. Средняя цена на обед и напиток для взрослого составляет полторы тысячи рублей на один день.