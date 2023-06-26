В РЭО рассказали об итогах второго сезона акции «Миллион — Родине!»

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что во второй раз акция привлекла внимание различных групп населения. Взрослое поколение помнит одноименную советскую акцию и с радостью присоединяется к ней, а молодежь активно участвует в сдаче вторсырья на фоне современных трендов на экологичность. Благодаря такой заинтересованности удалось собрать более полумиллиона рублей, которые вскоре будут использованы для оказания гуманитарной помощи.