В РЭО рассказали об итогах второго сезона акции «Миллион — Родине!»

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
За три месяца в акции приняли участие более 95 тысяч человек из 78 регионов страны. Удалось собрать порядка 105 450 тонн макулатуры для переработки, сообщает transsibinfo.com.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что во второй раз акция привлекла внимание различных групп населения. Взрослое поколение помнит одноименную советскую акцию и с радостью присоединяется к ней, а молодежь активно участвует в сдаче вторсырья на фоне современных трендов на экологичность. Благодаря такой заинтересованности удалось собрать более полумиллиона рублей, которые вскоре будут использованы для оказания гуманитарной помощи.
За время акции проведено 1289 мероприятий, собрано 105 450 тонн макулатуры, при этом 105 000 тонн из них — от представителей крупных компаний. Остальные 450 тонн собрали другие участники акции. Вырученные средства будут направлены на гуманитарную помощь семьям, оказавшимся в трудной ситуации, проживающим в Луганской народной республике (ЛНР), Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области.
Как сообщил заместитель PR-директора Российского экологического оператора по работе с молодежью Андрей Руднев, участники акции не только сдали вторсырье для благотворительных целей, но также соревновались за призы от партнеров акции в трех категориях: школы и детские сады, вузы и ссузы, а также общественные организации. Лучшие школы, вузы и общественные организации получат экобоксы для проведения экологической эстафеты #ЭкоГТО.
В рейтинге общественных организаций лидером стал добровольческий центр из Екатеринбурга «Волонтеры Урала», а среди регионов РФ самыми активными в сдаче макулатуры стали Оренбургская область, Республика Крым, Москва и Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ. В этом году к акции присоединился ряд новых регионов, не участвовавших в первом сезоне: Амурская область, Еврейская АО, Запорожская, Ивановская, Калининградская области, Карачаево-Черкесская Республика, Орловская область, Пермский край, республики Тыва и Хакасия, Ростовская, Смоленская, Херсонская области.
К слову, по итогам первого сезона удалось собрать миллион рублей. Большая часть средств была направлена на закупку техники, мебели, спортивного и игрового инвентаря для Луганского детского дома, оставшаяся часть — на поддержку приюта для животных «Дай лапу».