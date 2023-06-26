В одном из ЖК Тюмени появился свой водопад. Фото

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В паблике «ЧС Тюмень» появилось фото небольшого водопада в ЖК «Звездном». Из-за дождей ливневая канализация не справляется с потоком воды.
«Вот почему у нас в Тюмени плотины нет? Это выглядит так же, только во много раз больше. Завораживающее зрелище», — шутят подписчики тюменского паблика.
По данным Гисметео, в городе выпадет 4 мм осадков. Дожди будут продолжаться до вечера. Ранее «Наш город» сообщал, что температура воздух сегодня днём составит + 15 + 16 градусов. В понедельник на юге региона ветер усилится до 8 — 13 м/с.