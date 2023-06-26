В одном из ЖК Тюмени появился свой водопад. Фото

По данным Гисметео, в городе выпадет 4 мм осадков. Дожди будут продолжаться до вечера. Ранее «Наш город» сообщал, что температура воздух сегодня днём составит + 15 + 16 градусов. В понедельник на юге региона ветер усилится до 8 — 13 м/с.