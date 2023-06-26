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В одном из ЖК Тюмени появился свой водопад. Фото

26 июня 2023, 10:17
Фото: Скрин "ЧС Тюмень"

Из-за дождей в тюменском ЖК появился водопад

Горожане сообщают о водопаде, который появился 26 июня. Тюменцы обходят его стороной.

В паблике «ЧС Тюмень» появилось фото небольшого водопада в ЖК «Звездном». Из-за дождей ливневая канализация не справляется с потоком воды.

«Вот почему у нас в Тюмени плотины нет? Это выглядит так же, только во много раз больше. Завораживающее зрелище», — шутят подписчики тюменского паблика.

По данным Гисметео, в городе выпадет 4 мм осадков. Дожди будут продолжаться до вечера. Ранее «Наш город» сообщал, что температура воздух сегодня днём составит + 15 + 16 градусов. В понедельник на юге региона ветер усилится до 8 — 13 м/с.

Понедельник будет прохладным и дождливым
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Погода в Тюмени
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