Тюменцам приходится по 7 часов сидеть в коридорах областной больницы

Одна из тюменок написала в комментариях, что ей с аппендицитом пришлось просидеть в приёмном отделении 6 часов. Однако многие другие подписчики сообщили, что у них жалоб на длительное ожидание при госпитализации нет, правда, в последний раз они были в больнице несколько лет назад.