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Published Сегодня, 09:24

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Тюменцам приходится по 7 часов сидеть в коридорах областной больницы

26 июня 2023, 09:24
Фото: 1MI

Тюменцы жалуются на многочасовые очереди при госпитализации в областную больницу

Тюменка пожаловалась на длительное пребывание в приемном отделении ОКБ N 1 на улице Котовского: самой ей пришлось просидеть там 4 часа, а другая пациенка с пожилой матерью, по ее словам, ожидала 7 часов.
«Я все понимаю, работа тяжелая. Но не было никакого ажиотажа! Не прибывали люди десятками, в коридоре находилось от силы человек 10. Персонал большой. Врачей было много. Висит бумага, что максимальное время пребывания 2 часа. Так в чем проблема?» — возмутился анонимный автор поста, размещенного в паблике «ЧС Тюмень».

Одна из тюменок написала в комментариях, что ей с аппендицитом пришлось просидеть в приёмном отделении 6 часов. Однако многие другие подписчики сообщили, что у них жалоб на длительное ожидание при госпитализации нет, правда, в последний раз они были в больнице несколько лет назад.

«Была в приёмном отделёние ОКБ N1 в декабре 2018, всё было в норме. Часа 2 тоже пришлось там провести, но это пока анализы все сделали, УЗИ, а потом оформили всё документы и в палату. И персонал попался мне замечательный, может, что поменялось сейчас, не знаю», — рассказала горожанка.

В региональном департаменте здравоохранения пациентам пообещали разобраться в сложившейся ситуации и попросили их написать свои данные.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы жалуются на бригады скорой помощи: по их словам, они не успевают приехать и больные вынуждены самостоятельно добираться до больницы. В департаменте здравоохранения ответили, что в приоритете для работников скорой помощи находятся экстренные поводы к пациентам с жизнеугрожающим состоянием. В остальных случаях — это неотложные вызовы, которые находятся на контроле врачей оперативного отдела.

Медики не успевают: тюменцам с детьми лучше не ждать скорую, а ехать в больницу
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#Елена Чебоксарова#Больница#Областная клиническая больница#Больные#Пациенты#Жалоба#Очередь#Общество#Тюменцы
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