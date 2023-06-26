Тюменцам приходится по 7 часов сидеть в коридорах областной больницы

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
«Я все понимаю, работа тяжелая. Но не было никакого ажиотажа! Не прибывали люди десятками, в коридоре находилось от силы человек 10. Персонал большой. Врачей было много. Висит бумага, что максимальное время пребывания 2 часа. Так в чем проблема?» — возмутился анонимный автор поста, размещенного в паблике «ЧС Тюмень».
Одна из тюменок написала в комментариях, что ей с аппендицитом пришлось просидеть в приёмном отделении 6 часов. Однако многие другие подписчики сообщили, что у них жалоб на длительное ожидание при госпитализации нет, правда, в последний раз они были в больнице несколько лет назад.
«Была в приёмном отделёние ОКБ N1 в декабре 2018, всё было в норме. Часа 2 тоже пришлось там провести, но это пока анализы все сделали, УЗИ, а потом оформили всё документы и в палату. И персонал попался мне замечательный, может, что поменялось сейчас, не знаю», — рассказала горожанка.
В региональном департаменте здравоохранения пациентам пообещали разобраться в сложившейся ситуации и попросили их написать свои данные.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы жалуются на бригады скорой помощи: по их словам, они не успевают приехать и больные вынуждены самостоятельно добираться до больницы. В департаменте здравоохранения ответили, что в приоритете для работников скорой помощи находятся экстренные поводы к пациентам с жизнеугрожающим состоянием. В остальных случаях — это неотложные вызовы, которые находятся на контроле врачей оперативного отдела.