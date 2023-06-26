Тюменка с ВИЧ заразила своего маленького ребенка

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
По данным «АиФ-Тюмень», диагноз ВИЧ-инфекция установлен одному новорожденному — показатель перинатальной передачи ВИЧ-инфекции ППМР составил 0,3%. Профилактику проходят 315 пар мать-дитя.
За весь прошлый год в регионе зарегистрировано 1 051 случай заражения ВИЧ-инфекцией.
Ранее «Наш город» сообщал, что десять случаев заболевания корью выявлены в Тюмени с начала этого года. Последние семь — за период с апреля по июнь.