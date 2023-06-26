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Тюменка с ВИЧ заразила своего маленького ребенка

26 июня 2023, 12:41
Фото: 1MI

Маленький тюменец заразился ВИЧ через грудное молоко

В прошлом году тюменские мамы зараженные ВИЧ родили 327 детей. У одного из них зафиксировали передачу опасного вируса через грудное молоко.

По данным «АиФ-Тюмень», диагноз ВИЧ-инфекция установлен одному новорожденному — показатель перинатальной передачи ВИЧ-инфекции ППМР составил 0,3%. Профилактику проходят 315 пар мать-дитя.

За весь прошлый год в регионе зарегистрировано 1 051 случай заражения ВИЧ-инфекцией.

Ранее «Наш город» сообщал, что десять случаев заболевания корью выявлены в Тюмени с начала этого года. Последние семь — за период с апреля по июнь.

В Тюмени выявлено 10 случаев заболевания корью
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#ВИЧ#Болезни
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