Цены на дачи в Тюмени и области продолжают расти

На рынке Тюменской области сегодня представлено около 7,2 тысячи предложений земельных участков. Самые доступные по цене дачи, площадью 10 соток и меньше, можно приобрести за 200 тысяч рублей. Они находятся в Нижнетавдинском районе. Самая дорогая дача расположена в деревне Падерина и ее цена составляет 86 миллионов рублей.