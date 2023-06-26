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Published Сегодня, 16:35

Modified Сегодня, 16:37

Updated Сегодня, 16:37

Цены на дачи в Тюмени и области продолжают расти

26 июня 2023, 16:35
Эксперты отмечают устойчивый рост цен на дачные участки и дома в Тюмени и области. Согласно данным АН «Метрика Недвижимость», в среднем стоимость дачных участков и домов в регионе выросла на 14%. Сравнивая с 2021 годом, цены увеличились на 40%.

На данный момент средняя цена за сотку земельного участка в Тюменской области составляет 217 тысяч рублей, а стоимость квадратного метра находится на уровне 48 тысяч рублей, пишет «КП-Тюмень».

Приобрести дачный участок с домом в среднем можно от 900 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Специалисты по продажам отмечают, что наибольшей популярностью у местных жителей пользуются участки, расположенные на Велижанском, Московском и Ялуторовском трактах.

На рынке Тюменской области сегодня представлено около 7,2 тысячи предложений земельных участков. Самые доступные по цене дачи, площадью 10 соток и меньше, можно приобрести за 200 тысяч рублей. Они находятся в Нижнетавдинском районе. Самая дорогая дача расположена в деревне Падерина и ее цена составляет 86 миллионов рублей.

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