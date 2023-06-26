Цены на дачи в Тюмени и области продолжают расти

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
На данный момент средняя цена за сотку земельного участка в Тюменской области составляет 217 тысяч рублей, а стоимость квадратного метра находится на уровне 48 тысяч рублей, пишет «КП-Тюмень».
Приобрести дачный участок с домом в среднем можно от 900 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Специалисты по продажам отмечают, что наибольшей популярностью у местных жителей пользуются участки, расположенные на Велижанском, Московском и Ялуторовском трактах.
На рынке Тюменской области сегодня представлено около 7,2 тысячи предложений земельных участков. Самые доступные по цене дачи, площадью 10 соток и меньше, можно приобрести за 200 тысяч рублей. Они находятся в Нижнетавдинском районе. Самая дорогая дача расположена в деревне Падерина и ее цена составляет 86 миллионов рублей.