Роскошь: в Тюмени продаются десятки квартир стоимостью от 50 млн рублей

Больше всего предложений на улице Первомайской, 1А. Здесь есть квартиры за 55 — 81 млн рублей площадью от 226 до 310 квадратных метров. На Володарского, 3 продаются 3 квартиры класса «Люкс» за 50 млн. Роскошная недвижимость оценивается застройщиками в 250 — 400 тысяч рублей за квадратный метр.