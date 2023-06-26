Роскошь: в Тюмени продаются десятки квартир стоимостью от 50 млн рублей

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Дорогая недвижимость находится на улицах Дружбы, Мельничной, Первомайской, Володарского, Герцена, Щербакова. Большинство объектов недвижимости расположены в центре Тюмени, в них нет мебели и нужно провести ремонт.
Больше всего предложений на улице Первомайской, 1А. Здесь есть квартиры за 55 — 81 млн рублей площадью от 226 до 310 квадратных метров. На Володарского, 3 продаются 3 квартиры класса «Люкс» за 50 млн. Роскошная недвижимость оценивается застройщиками в 250 — 400 тысяч рублей за квадратный метр.
Ранее «Наш город» сообщал, что самая дорогая квартира продаётся в ЖК «Вознесенский» около моста Влюблённых. Она стоит 118 млн рублей, в пентхаусе 272 квадратных метра.