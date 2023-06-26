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Роскошь: в Тюмени продаются десятки квартир стоимостью от 50 млн рублей

26 июня 2023, 14:47
Фото: Скрин сайт "Авито"

Десятки квартир в Тюмени оцениваются в 50 и более млн рублей

В областной столице продаются десятки роскошных квартир стоимостью от 50 млн рулей. Их уже 29 штук.

Дорогая недвижимость находится на улицах Дружбы, Мельничной, Первомайской, Володарского, Герцена, Щербакова. Большинство объектов недвижимости расположены в центре Тюмени, в них нет мебели и нужно провести ремонт.

Больше всего предложений на улице Первомайской, 1А. Здесь есть квартиры за 55 — 81 млн рублей площадью от 226 до 310 квадратных метров. На Володарского, 3 продаются 3 квартиры класса «Люкс» за 50 млн. Роскошная недвижимость оценивается застройщиками в 250 — 400 тысяч рублей за квадратный метр.

Ранее «Наш город» сообщал, что самая дорогая квартира продаётся в ЖК «Вознесенский» около моста Влюблённых. Она стоит 118 млн рублей, в пентхаусе 272 квадратных метра.

В Тюмени за 118 миллионов рублей продают пентхаус от известного архитектора
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Бизнес
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